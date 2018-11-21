離譜！國二生稱「神明附身」不出門　母竟信藏家1年半打電動

2018年11月21日 09:29 中時電子報 張國欽

新北市一名國二男學生前年底不想上學，向謝姓母親宣稱自己是神仙下凡，常有鬼來糾纏，因怕出意外不想出門，謝女竟向警方謊報「兒子失蹤」，讓兒子待在家裡長達1年半，直到今年3月發生新莊水泥封屍命案，警方擔心少年恐遭不測，今年4月報請檢方聲請搜索票獲准，上門搜索發現他竟在家打電動，才將謝女送辦。

檢方查出， 謝女相信兒子「神明附身」說法，不但同意兒子待在家裡不出門，還向警方謊報失蹤，導致警方將她兒子登記為失蹤人口通報協尋。

今年3月新莊發生水泥封屍命案，警方擔心少年恐遭不測，今年4月主動報請檢方向法院聲請搜索票獲准，派員上門搜索時，才發現少年竟然在家裡打電動，懷疑少年可能被母親囚禁，因此依妨害自由、偽造文書等罪將謝女送辦。

謝女出庭辯稱，是兒子不想出門，只想待在家，她並沒有限制兒子的行動自由。少年的哥哥也證稱，當初是弟弟自願待在家，每天吃飽睡、睡飽吃。

少年供稱，他因為體質敏感，常會看到「無形的」東西，因為害怕才不想出門，媽媽體諒他這個情況，才同意讓他待在家裡。

新北地檢署考量謝女坦承謊報兒子失蹤，昨依偽造文書罪處分緩起訴，但要她當庭立悔過書，並接受法治教育12小時，妨害自由罪部分則不起訴。

(中時電子報)