金剛猩猩住百坪豪宅好寂寞！山羌母女作陪當「室友」

2018年11月21日 09:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不同種類的動物可以和平相處嗎？自從金剛猩猩「寶寶」遠赴荷蘭後，同為雄性金剛猩猩的「迪亞哥」獨享近百坪的「豪宅」，但每天面對偌大的空間，不免感覺有些寂寞，為此，動物園挑選了一對山羌母女，作為「迪亞哥」的新室友。在進行混群之前，非洲動物區的區長或許是因為過度擔心計畫是否真能成功，夜晚就寢後，竟然作了有如電影「金剛」情節般的惡夢！幸好在現實生活中，經過約莫兩個星期的磨合，「迪亞哥」和山羌母女已能和平共處。

山羌的體型嬌小、動作敏捷，遇到危險時，可以快速鑽進樹洞或草叢中躲避。（台北市立動物園提供）

大家也許很羨慕「迪亞哥」坐擁近百坪戶外活動場的空間，但對於群居性的金剛猩猩而言，這樣的生活未免顯得有些孤單，於是台北市立動物園便在徵詢金剛猩猩專家群後，決定朝向以類似野外生態的多物種偶遇與混群意象，來豐富化「迪亞哥」的日常生活。為了盡可能地降低不同物種混群的風險，負責照養的團隊先羅列出各種狀況，經由逐項沙盤演練及反覆精挑細選，最後終於決定由「山羌」來擔任此重責大任。

「迪亞哥」發現山羌不足以動搖自己的地位，便不會再一直表現出劍拔弩張的樣子。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園非洲動物區的區長，過去雖然已累積了無數次動物混群的經驗，但是處理像金剛猩猩這樣大型靈長類動物與不同物種的混群，卻還是生平第一遭，籌備期間自然承受了比較大的壓力，加上許多科幻電影的劇情，總是喜歡把野生動物的行為詮釋得比較誇張，或許就是因為「日有所思，夜有所夢」，區長在正式混群的前夕，竟然夢到「迪亞哥」化身成為電影「金剛」中的主角，抓起山羌兇狠地撕咬…！一幕幕駭人逼真的情境，著實讓他嚇出一身冷汗，幸好根本只是一場夢境！事實上金剛猩猩不吃肉也不會狩獵，除非自己或家族受到威脅，不會特別傷害其他動物。

讓山羌成為「迪亞哥」的新室友，能幫動物園內繁殖頗成功的眾多山羌們，開闢另一個舒適的新家。（台北市立動物園提供）

挑選山羌成為「迪亞哥」的新室友，除了強化野外生物多樣性保育展示外，也希望能幫動物園內繁殖頗成功的眾多山羌們，開闢另一個舒適的新家，加上山羌的體型嬌小、動作敏捷，遇到危險時，可以快速鑽進樹洞或草叢中躲避，風險自然降低。10月22日這天，保育員先讓山羌「靜瑤」母女單獨入住，等她們熟悉場域後，11月7日正式展開混群。「迪亞哥」第一天進入和山羌共域的活動場後，顯得有些緊張，頻頻做出拍打胸脯的示威動作，而山羌則是利用地形之便，躲藏得無影無蹤。

金剛猩猩「迪亞哥」雖然獨享近百坪的「豪宅」，但每天面對偌大的空間，不免感覺有些寂寞。（台北市立動物園提供）

經過兩個星期左右的磨合，目前雙方暫時找到和平共處的方式：山羌母女白天時較少在活動場內走動，或是繞路而行、避免和「迪亞哥」正面交鋒；「迪亞哥」則是發現山羌不足以動搖自己的地位，便不會再一直表現出劍拔弩張的樣子。雙方現階段處於各據一方，互不干擾的模式，期待不久的將來，「迪亞哥」和山羌能夠培養出堅定的友誼，共同營造溫馨和諧的生活。

(中時電子報)