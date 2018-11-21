兩岸青年攜手同心 共創鄉村振興 2018年兩岸青年農業論壇在台灣成功舉辦

2018年11月21日 09:31 中時電子報 綜合報導

7月28日至8月3日，以“兩岸青年攜手同心，共創鄉村振興”的主題，由兩岸青年農業交流總會主辦，中共賀州市委員會、賀州市人民政府協辦的2018年兩岸青年農業論壇從賀州移師台灣。來自台灣和大陸各地的青年朋友、農業專家、青年農業創業家、農業產業社團組織負責人及代表200多人參加了此次論壇，共同探討兩岸青年農業合作，促進兩岸青年農業交流，共同推動兩岸鄉村振興發展。

7月29日開幕式上，中國國民黨前代理主席林政則在致辭中表示，鄉村振興是需要經濟帶動，而農業發展是鄉村振興首位，賀州山清水秀，民風淳樸，農業資源豐富，與台灣交流密切；希望兩岸青年通過論壇在農業方面多交流，多合作，創造出更多新的成果；也希望兩岸青年農業論壇能長遠的發展下去，為兩岸的青年，為兩岸的農業，為兩岸的交流做出貢獻。

中國國民黨前代理主席林政則，中共賀州市委常委、統戰部部長唐敬春，中國國民黨中常委江碩平，兩岸青年交流總會理事長張茂林，中共桂林市委副秘書長張松、桂林市人民政府副秘書長裴軍，中共桂林市全州縣委常委、統戰部部長趙春燕，陝西省青聯常委、工交財貿界別秘書長郭淏洋，中華菁英交流協會會長張仕賢，共同擊鼓為論壇揭幕。

中共賀州市委常委、統戰部部長唐敬春代表中共賀州市委、市人民政府對本次論壇的召開表示熱烈的祝賀，向出席論壇和關心支持賀州發展的嘉賓表示歡迎。她指出，在國台辦、全國青聯的支持下，賀州市先後在2016、2017年成功舉辦了兩屆兩岸青年農業論壇，有力推動了賀台各項交流合作，以此為契機設立了賀州市兩岸青年農業創新園區，增進了同胞福祉和親情，為兩岸青年在農業領域加強交流、增進了解、凝聚共識、共謀發展提供助力，對兩岸關係和平發展，兩岸同胞心靈契合產生了積極的推動作用。今天，兩岸青年菁英歡聚一堂，共商農業合作大計、探討鄉村振興戰略，對於新形勢下繼續擴大兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展很有意義。

中國國民黨前代理主席林政則在開幕式上致辭

兩岸青年交流總會理事長張茂林在致辭中希望，兩岸的青年通過論壇這一平台，考察台灣農業成果，借鑒台灣農業經驗，結合大陸農業資源，攜手同心，共創鄉村振興，開創兩岸新奇蹟。

中國國民黨中常委江碩平，中華菁英交流協會會長張仕賢，陝西省青聯常委、工交財貿界別秘書長郭淏洋等分別緻辭對論壇的開幕表示祝賀。

中國國民黨黨主席吳敦義發來賀電，對論壇的舉辦表示祝賀，並指出青年為承繼兩岸發展之未來，農業為立足兩岸生存之根本，際此盛會，期許各位與會嘉賓共同攜手，一起邁步向前，為兩岸和平榮景開創新局面。

青年農業創業論壇現場

隨後，中國國民黨前代理主席林政則，中共賀州市委常委、統戰部部長唐敬春，中國國民黨中常委江碩平，兩岸青年交流總會理事長張茂林，中共桂林市委副秘書長張松、桂林市人民政府副秘書長裴軍，中共桂林市全州縣委常委、統戰部部長趙春燕，陝西省青聯常委、工交財貿界別秘書長郭淏洋，中華菁英交流協會會長張仕賢，共同擊鼓為論壇揭幕。

論壇期間，台灣原鄉文化暨社區發展協會會長蘇進強、亞洲大學健康學院院長林俊義、台灣休閒農業學會理事長李謀監在主旨論壇中共商農業合作大計、探討鄉村振興戰略。

除此之外，本屆論壇還舉行2個分論壇，廣泛探討兩岸鄉村振興、青年農業創業等問題，4位農業專家學者分析了兩岸農業的現狀，分享了兩岸農業成功案例。

參觀宜蘭金車伽瑪蘭威士忌酒廠

參觀源鮮智慧農場

與會嘉賓們還參觀考察了金車噶瑪蘭威士忌酒廠、金車蘭花園、源鮮智慧農場等十多家台灣現代農業企業，兩岸青年通過多方面的觀、聽、學、談，實地體驗台灣的“精緻農業、生態農業、休閒農業”，感受台灣農業“生產科技化、生態景觀化、知識體驗化、產品精細化、經營組織化、產銷一體化”的先進理念，深刻感受到科學規劃、規範管理、抱團進取、注重品牌、綠色發展等舉措所帶來的生機與活力。各地農業企業通過相互交流、相互學習、相互借鑒，進一步動兩岸農業快速、健康、有序發展，促進兩岸農業交流合作推。同時，大陸和台灣青年及企業家增進了交流，促進了合作，實現了優勢互補，互利共贏的良好局面，論壇活動取得圓滿成功。

兩岸青年伴隨著台灣民謠《我們都是一家人》在閉幕式上手牽手舞蹈

8月2日的閉幕式上，台北市議員吳志剛，台灣前“青輔會主委”、新加坡李光耀公共政策學院教授李允傑，賀州市政府副秘書長彭亮出席論壇閉幕式並致辭。兩岸青年同胞用歌曲和舞蹈轉化成最美的語言,相互交流。一首台灣民謠《我們都是一家人》把閉幕式的氣氛推向了高潮,讓在場的兩岸青年同胞手牽手共舞,共同度過了一段快樂而難忘的時光。

(中時電子報)