台北》抗議如影隨行 柯P仍堅持「政治要有理想性」

2018年11月21日 10:16 中時 張潼

台北市長柯文哲今早到北投自強市場、北投市場掃街拜票，但在自強市場一下車，就一路遭遇民眾抗議重陽敬老金被取消，北投市場時，也有路過民眾諷他「騙子」、「郝龍斌做得比較好」。面對近日拜票總是遇到抗議，柯受訪時被問到會不會改變政策，但他仍堅持，政治還是要有理想性；他更暗諷對手說，不贊同選前亂丟買票式政策，例如擴增容積率、增加重陽敬老金。

柯文哲坦言，取消重陽敬老金時，有預料到會這樣，但台灣地方政府財政之所以越來越爛就是這樣，台灣政治淪落到選舉只有砸錢、政策只有撒幣，看來看去就這兩招。

柯文哲指出，還是不要用仇恨當作政黨的動力，他是外科醫生很務實，如果政策不對早就修改了，可是他很清楚，沒有社會、政治、公共行政學者出來說齊頭式發放社會福利或重陽禮金是對的，所以很清楚這在學術上、理論上是不對的，雖然實際上換取選票是有用的。

柯文哲強調，台灣在這20幾年來，至少他知道的、他有政治意識之後，常常都用負面選舉，所以他個人是很不喜歡用這種方式，台灣社會上還是有世代衝突，很多議題上例如一例一休、同志議題，都是用年齡當分界線，不同年齡族群的意見非常不一樣。

他批評，作為執政者，思考的是一個共融的社會，不管是意識形態或者世代的共融，但當對手要用這種世代衝突作為政黨動力，「我想了老半天，政治有他現實面跟理想性，要跟人家區隔，就是我們比較堅持理想性。」

(中時 )