新歌被師兄蕭敬騰檢視 Erika宣布「全新身分」

2018年11月21日 09:58 中時電子報 中時電子報

Erika開設自己的Vlog，紀錄生活、工作的日常花絮。(影／youtube)

「新世代水系女生」Erika(劉艾立)全新專輯《天鵝說》將於30日正式發行，專輯視覺搶先曝光後，唯美青春的形象讓人印象深刻，專輯更首度收錄五首創作，20日Erika也現身專輯聽歌會，一連跟大家分享六首新歌，不但聽見她的全新唱腔，也聽見屬於青春女孩的喜怒哀樂。除了新專輯，她也正式啟動《Weekly Erika》，將在每隔週的星期二上傳Erika的Vlog，紀錄生活、工作的日常花絮。

Erika睽違兩年帶著全新作品回歸，這兩年間，她對音樂越來越有自己的想法，而這些改變，全都紀錄在她即將推出的新專輯《天鵝說》中，Erika在專輯的聽歌會上，與媒體、聽眾們率先分享專輯裡六首全新歌曲，包括唱腔令人難忘的同名首波創作主打《天鵝說》、由獅子合唱團鄒強量身打造的輕快小品《哪邊涼快哪邊待》、「全能音樂潮人」小宇擔任作曲的《敢愛就來》等，當中更有三首是由Erika親自參與創作，提到無論唱腔及曲風都令人印象深刻主打《天鵝說》，Erika笑說：「還記得這首歌一開始錄完demo給大家聽的時候，大家都以為我開頭是另外找人唱的，一直到聽完我才告訴大家，覺得很有趣也很有成就感！」

面對首次創作就讓大家激賞的Erika，表示自己相當受寵若驚，也坦言：「其實一開始比較沒有自信，剛開始只是嘗試，還沒有勇氣拿給大家聽。」然而，這次《天鵝說》專輯製作人黃韻玲卻在聽了Erika的創作後，不僅給予她莫大的支持，更以自己的經驗不斷鼓勵Erika，因此讓Erika更加有動力及勇氣，也曾將作品拿給經紀人Summer與師兄「金曲歌王」蕭敬騰鑑定，同時不忘藉此機會與師兄討教創作心得，老蕭也毫不藏私的分享，讓Erika相當感謝。而如今Erika的創作則受到許多前輩的肯定，最後甚至選定是由她所作曲的〈天鵝說〉當作主打，Erika開心的說：「完全沒想過會是自己的創作當第一波的主打，當大家告訴我這個決定的時候，我開心了好久，第一時間是馬上跟媽媽分享！」

除了創作，這兩年Erika也有了全新的身份，在ICRT擔任廣播DJ，並在節目中介紹自己的生活及喜歡聽的音樂，Erika提到：「一開始其實不太相信自己能順利完成，但隨著時間過去，現在的我可以很自在的在聽眾面前表達自己，也讓我相信很多事只要抓住機會，我一定能做的到！」而除了透過聲音分享自己的生活，Erika也宣布將正式開張自己的Vlog並命名為《Weekly Erika》，並於每隔週的星期二晚上六點在YouTube《Erika官方頻道》及LINE TODAY同步更新！

(中時電子報)