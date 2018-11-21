高雄》韓國瑜造勢進場被攻擊 拍頭、拔頭髮、架拐子、下三路

韓流崛起，韓國瑜擁高人氣，也成為對手攻擊焦點。(資料照)

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中時電子報
韓國瑜寸步難行，被隨扈駕著往鎮瀾宮大殿移動，表情略顯痛苦。（黃國峰攝）
韓國瑜辦公室政策組成員陳怡安昨在政論節目上說，最近有些人會在進場時暗中架拐子想讓韓國瑜受傷，甚至有人放耳語拍頭能帶來好運，拔他一根頭髮會發大財之類。(Youtube截圖)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜造勢場十分熱鬧，但除了支持者外，也有許多反對他的人混進造勢場，想在他進場時對他做出肢體攻擊。韓國瑜辦公室政策組成員陳怡安昨在政論節目上說，最近有些人會在進場時暗中架拐子想讓韓國瑜受傷，甚至有人放耳語拍頭能帶來好運，拔他一根頭髮會發大財之類，另外還有攻「下三路」的陰招。

最近有激進份子在網路放出留言說「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，韓國瑜辦公室政策組成員陳怡安昨在政論節目上說，造勢場還有些人他會暗中架拐子，讓韓國瑜受傷，甚至有人放耳語「拔了他一根頭髮就會發大財」之類的。

主持人劉寶傑說「他頭髮已經很少了，還拔他頭髮。」陳怡安說「對，所以你看有多殘忍!」進場時很多人故意拍他頭，說拍頭、拔毛會帶來好運。所以才增加跟他一樣造型的志工，幫忙分散注意力。

劉寶傑說，聽說還有人故意在志工耳邊用力按喇叭，還有「下三路」偷襲。陳怡安說，對，暗中下暗手讓你跌倒，她說，我們沒有要每一個人都喜歡韓國瑜「你可以不喜歡韓國瑜，可是應該要尊重台灣民主政治。」

韓國瑜的志工護衛之前接受專訪時便透露，有暴徒混進造勢場，一面喊著凍蒜，一面在韓國瑜近場時從下方襲擊，導致志工送醫，這種「下三路」的襲擊已經有好幾次。

17日鳳山造勢場時，也有網友在「韓國瑜後援會」社團表示，有假攤商混入，佔位置不賣東西，反而一直辱罵韓粉，故意在人群中亂。

(中時電子報)

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