嘉義》吳芳銘暗批對手 要大家不要選兒皇帝

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘今21日再度向選民心戰喊話，要大家不要選兒皇帝。（呂妍庭攝）

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無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘今在前縣議員黃嘉寬陪同下，在民雄鄉掃街拜票。（呂妍庭攝）

年底公職人員進入最後到數，無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘今21日再批嘉縣長期被派系霸權壟斷，選縣長只是派系代人、廟公，強調嘉義需要改變。吳並向選民心戰喊話，以「不選給兒皇帝．不是競選副縣長．不是派系代理人．找回嘉義民主聖地的光榮」為訴求，呼籲選民最後時刻選出最好的人才。

吳芳銘指林派現在是嘉縣最大派系和政治資源的獨享者，黨內初選開始，對手翁章梁就被說是「上頭的意思」欽點指派，從初黨到現在的競選經費花費鉅大，動員全黨派和企業資源競選，連選民都說恐怕只是林派代理人或是兒皇帝？還是只是在競選副縣長，縣長另有高人？

吳芳銘說，嘉縣長期被派系霸權所壟斷，人才任用的條件，是以聽不聽話和財富為標準，在民進黨全面執政下，也讓嘉縣的派系向中央延伸擴大，讓他不禁對對手翁章梁提出質問，「這就是你當初在野百合上所支持的民主自由？」還是被派系圈養太久，為了權力而忘了初衷。

吳芳銘說，立委陳明文曾說他出來參選是「站在歷史的對立面」，但他想告訴陳明文，如果嘉縣歷史要由派系來寫，那他寧願跟人民一起站在歷史的對立面來對抗派系，鞏固民主的根基，重申嘉義已經沒有退路，不能再任由壟斷資源的派系來傷害這片土地，呼籲選民要做出對嘉縣最好的選擇。

(中時 )

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