台大勝訴土地官司　中經院長上任現曙光

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旺報

台大不願借調國企系教授陳思寬出任中經院院長，肇因於台大與中經院的土地房舍官司問題，但最高法院近期判台大勝訴，台大國企系教授陳厚銘在臉書發文，呼籲台大從善如流，重新思考陳思寬的借調案。

台大與中經院土地房舍問題難解，因此訴諸法律途徑，最高法院判決在近期出爐，第三審官司中經院上訴被駁回，台大贏得官司最後勝利。

陳厚銘表示，台大國企系7日召開系務會議，多位與會敎授對於台大校方未便同意陳思寬借調中經院院長一事，表示遺憾，並建議國企系向校方發出聲明，表達立場，主張台大與中經院的官司，所有證據和相關資料皆已進入訴訟程序，且調查完畢，陳思寬借調案不會左右案情，呼籲國企系再與校方溝通，重新思考核準陳思寛借調案。

台大日前透過聲明回應，針對中華經濟研究院院長借調一案，台大在民國85年，便終止與中經院的長期學術合作合約，並於86年通知校內各一級單位。

陳厚銘認為，台大以民國85年終止與中經院的學術合作合約，來解釋不符合借調處要點規定，作法有疑義，即台大校內老師借調到校外其他單位，並非所有單位都有和台大簽定學術合作，他過去借調財團法人商業發展研究院院長時，當時雙方也沒有簽定學術合作協議。

陳厚銘說，如今雙方土地官司三審定讞，台大校方不同意借調陳思寬的理由，已不存在，希望台大校方能從善如流，重新考量並同意陳思寛敎授的借調案。

(旺報 )

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