嘉義市》嘉義市長3強猛掃街拜票 黃敏惠深入巷弄固票

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠車隊掃街拜票。（廖素慧翻攝）

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民進黨嘉義市長候選人涂醒哲在路口拜票。（廖素慧翻攝）
無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗車隊掃街拜票。（廖素慧攝）

選舉決戰倒數72小時，嘉義市長3強鼎立，選情緊繃，候選人黃敏惠、涂醒哲、蕭淑麗全力衝刺拉尾盤，21日全面投入街頭掃街拜票，3強各以車隊在大街小巷掃街，向市民請託投票支持，街頭巷戰熱鬧滾滾。

國民黨提名的市長候選人黃敏惠與競選團隊搭車從競選總部出發，沿垂楊路、吳鳳南路及市區主要道路掃街，黃敏惠訴求「有人靠外來明星，黃敏惠是在地子弟，靠在地鄉親相挺」，向民眾揮手致意，團隊高喊「請支持最認真、有實力的市長候選人黃敏惠」，也有民眾熱烈回應，比出「勝利」的手勢。

爭取連任的民進黨市長涂醒哲一大早趕場在路口拜票，首先到在新生路與忠孝路口耐斯百貨公司前向上班族請託，隨後趕到南田市場在南田路與體育路口拜票，接著再赴長青園向樂齡族懇託。

無黨籍市長候選人蕭淑麗20日晚上在市立棒球場停車場辦萬人造勢晚會，今天一大早又精神奕奕搭宣傳車，到荖藤里、文雅里等地區掃街拜票，全力訴求「不選藍、不選綠，超越黨派」的請託支持。

選戰進人倒數最後衝刺階段，3強選將卯足全力猛掃街拜票，涂醒哲連日來有新竹市長候選人林智堅、駐日大使謝長廷、前行政院副院長葉菊蘭相挺向民眾拜票及信心喊話，今晚涂醒哲由在地立委李俊俋陪掃拜，強力催票。

(中時 )

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