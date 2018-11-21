測量標準放寬快一年！環團批空汙更嚴重 網友也怒了

2018年11月21日 10:31 中時電子報 戴安瑋

11月中，台南新營國小全部建築物消失在灰濛濛的霧中，沒有畫面；高雄85大樓又快消失不見。（資料照片）

環保署去年12月將空汙測量標準，從PM2.5改為AQI後，中南部空汙紫爆時刻，只能叫「紅害」，引起環保團體抗議，更抨擊環保署標準放寬根本就是欺騙民眾。對此，淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢表示，這跟調整景氣黃藍燈、調整塞車門檻值一樣，把值調了，空氣不再污染、馬路不再塞車，經濟立馬一片大好。網友表示，「有夠誇張」、「就像把路口燈號都設綠燈，以為這樣就不會塞車」。

環保署去年12月將空汙測量標準，從PM2.5改為AQI後，中南部空汙紫爆時刻，只能叫「紅害」，迄今已快一年，但環保團體始終不滿，認為環保署只會玩表面遊戲，畢竟民眾是門外漢看不懂，但實際吸到的髒空氣也確實是最真實感受。淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢在臉書上，做了以上表示。

羅孝賢說，這跟調整景氣黃藍燈、調整塞車門檻值一樣，把值調了，空氣不再污染、馬路不再塞車，經濟立馬一片大好，更諷刺環保署說，阿Q式精神勝利法。

網友紛留言說，「有夠誇張」、「就像把路口燈號都設綠燈，以為這樣就不會塞車」還有網友說，「可不可以把他們（環保署官員）的薪水至少用日幣幣值計算啊？看起來數字不變喔！」、「印尼盾更有感！」、「好會自欺欺人」。

另有網友說，「如果凡事只講顏色，這些人真的很笨，他們只要把標準所對應的顏色顛倒不就好了，這樣台灣天天都是綠色的，而且越南邊越綠」、「救台中市長、台南市長、高雄市長及後續兩年後總統大選時拿來當治理的政績，無所不用其極」、「曚上眼睛就以為看不見，摀上耳朵就以為聽不到」、「把農藥毒素放寬，大家其實吃的都沒毒啦，真是了不起的邏輯」。

(中時電子報)