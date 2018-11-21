測量標準放寬快一年！環團批空汙更嚴重 網友也怒了

台灣中南部空污嚴重，過敏族苦不堪言。

友善列印
中時電子報
11月中，台南新營國小全部建築物消失在灰濛濛的霧中，沒有畫面；高雄85大樓又快消失不見。（資料照片）

環保署去年12月將空汙測量標準，從PM2.5改為AQI後，中南部空汙紫爆時刻，只能叫「紅害」，引起環保團體抗議，更抨擊環保署標準放寬根本就是欺騙民眾。對此，淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢表示，這跟調整景氣黃藍燈、調整塞車門檻值一樣，把值調了，空氣不再污染、馬路不再塞車，經濟立馬一片大好。網友表示，「有夠誇張」、「就像把路口燈號都設綠燈，以為這樣就不會塞車」。

環保署去年12月將空汙測量標準，從PM2.5改為AQI後，中南部空汙紫爆時刻，只能叫「紅害」，迄今已快一年，但環保團體始終不滿，認為環保署只會玩表面遊戲，畢竟民眾是門外漢看不懂，但實際吸到的髒空氣也確實是最真實感受。淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢在臉書上，做了以上表示。

羅孝賢說，這跟調整景氣黃藍燈、調整塞車門檻值一樣，把值調了，空氣不再污染、馬路不再塞車，經濟立馬一片大好，更諷刺環保署說，阿Q式精神勝利法。

網友紛留言說，「有夠誇張」、「就像把路口燈號都設綠燈，以為這樣就不會塞車」還有網友說，「可不可以把他們（環保署官員）的薪水至少用日幣幣值計算啊？看起來數字不變喔！」、「印尼盾更有感！」、「好會自欺欺人」。

另有網友說，「如果凡事只講顏色，這些人真的很笨，他們只要把標準所對應的顏色顛倒不就好了，這樣台灣天天都是綠色的，而且越南邊越綠」、「救台中市長、台南市長、高雄市長及後續兩年後總統大選時拿來當治理的政績，無所不用其極」、「曚上眼睛就以為看不見，摀上耳朵就以為聽不到」、「把農藥毒素放寬，大家其實吃的都沒毒啦，真是了不起的邏輯」。

(中時電子報)

文章來源：羅孝賢臉書

影》農民曝北農交易制度大漏洞 轟吳音寧官僚

台大勝訴土地官司　中經院長上任… 影》為了韓國瑜！女韓粉剃光頭 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。