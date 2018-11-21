高雄》回應暗殺 韓國瑜： 願意原諒激進分子言行

2018年11月21日 10:39 中時電子報 李俊毅 、 黃鈺潔 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜今在小港掃街拜票，行前接受媒體訪問。(圖/中天新聞畫面)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今早開始掃街拜票，行前接受媒體訪問表示，對於網傳暗殺訊息，韓國瑜說，個別激進分子言行，他不在乎。至於網路出現號召「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，韓國瑜相信民主政治已臻成熟不會發生這種事情，「最後幾天，我不會穿上防彈衣」。另外，控告民嘴鄭弘儀及林姓網友一事韓國瑜昨天也決定不告了，林姓男子今也到現場對韓國瑜表示道歉及感恩。韓國瑜也大度表示「沒有關係，誤會一場」。

攻擊韓的林姓網友也趕到現場，他對韓國瑜表示，他感到抱歉，對韓國瑜的不實訊息，他也是轉貼，他到場也是為了端正選風，並且也是為了乾淨的選舉，韓國瑜也說，是誤會一場，大家都可以交朋友。

韓國瑜今日掃街行程從國民黨小港區黨部集合出發，掃街行程繼續走，儘量深入每個地方。台灣民主自由的空氣得來不易，真的要好好珍惜，他不主張抹黑、扭曲這種違反人性的選舉，對於網路上瘋傳有人要暗殺他，他認為他本身是參選人，他想打一場乾乾淨淨的選舉，讓個別過於激烈的言行能有所收斂。

媒體追問，選前之夜是否取消大進場？韓說讓主辦單位安排，如果有安全考量，可能改變，但他不會穿防彈背心。23日當晚會唱《夜襲》嗎？他說不會，因為他希望當晚是充滿溫馨洋溢的。

媒體詢問，若造謠的網友向他道歉，他是否接受？，韓國瑜說，他會接受，他會拍拍他(網友)，對他表示微笑，對於過於激烈的言行，改就好，他不會在乎，此外，對於僅剩3天是否能走完全高雄？3天會盡最大力量走完高雄38個區，盡力就好。

他也說，高雄是個美好的城市 不希望充滿仇恨，希望洋溢著歡笑和快樂，最終裁判交給高雄市民決定，文創產業會找一個英文好的人，是希望文創產業未來會Verygood。

(中時電子報)