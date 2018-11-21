影》伊凡卡太可笑 民主黨要調查

2018年11月21日 10:31 中時電子報 吳映璠

美國第一千金伊凡卡‧川普（Ivanka Trump）陷入私人電郵風暴，20日她透過律師稱自己先前不熟悉規定，不過美國政壇不分朝野，紛紛抨擊伊凡卡的理由太牽強、偽善，民主黨人士更直批太可笑，決定對伊凡卡展開調查。

川普自打嘴，女兒伊凡卡陷入私人電郵風暴，他極力護航，稱是假新聞。

據英國衛報（The Guardian）引述自美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）周二公開呼籲聯邦政府倫理局或是國會對伊凡卡進行調查。

布魯門塔直呼沒道理伊凡卡會不清楚這些規定，他更指私人電郵事件背後可能牽涉更廣泛的利益糾紛，尤其伊凡卡還擁有自己的服飾品牌，而她又是公眾人物，「背後是不是有任何不正當運作，相當值得關注。」

聯邦眾議院政府改革暨監督委員會（Government Reform and Oversight Committee）資深民主黨議員康明茲（Elijah Cummings）已發布聲明表示，民主黨明年1月掌控眾議院後，將調查白宮通聯紀錄，並了解伊凡卡行為是否符合規定。

華盛頓郵報（The Washington Post）20日率先報導，白宮官員發現伊凡卡去年3月多次使用個人郵件聯繫白宮官員、內閣成員及助理，次數達上百次。

CNN隨後也發表題為「伊凡卡解釋太可笑」的評論，酸伊凡卡怎麼可能會不清楚白宮規定，尤其川普2016年競選總統期間就是以此緊咬競爭對手希拉蕊不放，大力抨擊她在擔任歐巴馬的國務卿時使用私人郵件處理國事，質疑她的適任性。

川普昨天極力護航寶貝女兒，稱伊凡卡不像希拉蕊大刪郵件、使用私人伺服器，「所有郵件保存得好好的」，說這起事件完全不能和希拉蕊電郵門案相提並論，還抨擊華郵做「假新聞」。

(中時電子報)