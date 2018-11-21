台中》爭取7連任陷苦戰！副市長林陵三籲搶救何敏誠

台中市副市長林陵三（右）在選戰倒數最後時刻到市議員何敏誠競選總部為他加油打氣，也肯定他專業問政。（馮惠宜翻攝）

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台中11選區（東南區）爭取7連任的市議員何敏誠，在參選爆炸下陷入苦戰，台中市副市長林陵三日前撥空拜訪何敏誠，肯定何敏誠對於市政的遠見及對議會議事的熟稔，才有辦法在數年前就把握機會向中央爭取鐵路高架化全額補助，如今台中市高架化鐵路全線通車，正是當初爭取的成果。

林陵三強調，何敏誠在市議會裡屬於專業度高的議員，向市府提出的建議都具體可行，質詢市府的事項也都有憑有據，對台中有利的事項也都會據理力爭，例如，目前參觀人數屢創新高的台中花博，先前卻因反對黨屢次杯葛相關預算，差點使花博無法如期完工開幕，好在何敏誠憑藉其議會豐富的議事經驗及法規專業，在議場堅守崗位，力抗意識形態的作祟及杯葛，確保花博不至延宕，讓花博如期完成不漏氣，開幕後更增加台中人的城市光榮感。

林陵三也幫何敏誠催票，他說，觀察何敏誠目前選情危急，市民朋友一定要讓東南區最重要的一席留下來繼續為鄉親服務，造福大台中。

何敏誠感謝副市長林陵三的肯定，強調自己一直秉持徹底改變台中市的理念，從爭取鐵路高架化到74號快速道路等建設，每次選舉到了，其他人才來「割稻仔尾」說建設是他們爭取的，或要求分票，對真正有做事的人實在不公平，這次東南區參選人數爆炸，選情詭譎多變，情勢危急；他也盼鄉親都能集中選票，在投票日當天踴躍出席投票，支持問政品質保證的認真議員。

(中時 )

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