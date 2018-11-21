環團向政院訴願 要求撤銷觀塘4行政處分

2018年11月21日 11:11 中時 張理國

環保署10月23日做出通過觀塘工業港「環現差」、「環差」，以及觀塘工業區「環差」和「因應對策」等4個行政處分，並在今年11月6日上網公告；中油公司並已發包第三天然氣接收站建港及堤造地、儲槽興建等工程，搶救大潭藻礁行動聯盟上午前往政院訴願，要求撤銷相關環評處分及停止執行。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，環團訴願的理由包括被申請迴避的機關代表環保署長李應元、竟然參與迴避審；觀塘工業區及工業專用案申請開發範圍位於觀新藻礁生態系野生動物保護區5公里範圍內，依法不得填海造地；歡塘工業區、工業港開範圍有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及小燕鷗；大潭藻礁具文化資產保存價值；觀塘案最後一次會議，時決定將外海防波堤向西平移20公尺，並未進行相關評估；本案仍有諸多事項尚未調查釐清，草率通過環評將有判斷資訊不足的瑕疵。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，8月以後行政院長賴清德黑手伸入環評，官派委員投票部隊顢頇強渡關山，並釋放「工業區已從232公頃縮減為23公頃」這種轉移焦點的詐騙手法，更讓人民對本案北後的目的感到疑惑，檢調單位應啟動調查。

潘忠政說，針對行政機關的作為，目前仍有行政訴訟的路徑，期待行政法院能認真看待這件事，把真相掏洗出來。在地居民桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂也呼籲行政院不要一錯再錯，異地建站才是最佳方案。

(中時 )