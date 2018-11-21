新北》蘇貞昌院長任內三貪官遭判刑 侯友宜：民眾眼睛是雪亮的

國民黨新北市長候選人侯友宜今早到土城車隊掃街，沿途支持者高呼「二號！凍蒜！」，展現超高人氣。（許哲瑗攝）

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民進黨新北長候選人蘇貞昌日前自詡「最乾淨團隊」，卻被起底在擔任行政院長時，包括交通部長郭瑤琪、內政部次長顏萬進、金管會委員林忠正都因案遭判刑，對此國民黨新北市長候選人侯友宜表示，人民心中自有一把尺，相信民眾眼睛是雪亮的。

侯友宜今早到土城車隊掃街，新北市議員洪佳君、黃永昌、王明麗、候選人江怡臻等人陪同力挺，沿途支持者紛豎起大拇指高呼「二號！凍蒜！」，展現高人氣，為選情做最後衝刺。

民進黨立委段宜康不斷在臉書直播，質疑侯太太任美鈴借貸1500萬元，根本是地上錢莊，侯友宜無奈說，監察院的資料都報在上頭，看一看就知道了，「如果有問題，監察院早就來了」。

侯友宜表示，從決定參選那一刻開始，各種方式、議題的抹黑就不斷，就連國家的機器促轉會都變成東廠，太多太多的張天欽了，最後這三天72小時的關鍵時刻，要全力防止奧步，不要被這些抹黑、奧步擊垮了，要以正向力量來選舉。

至於設籍新北市的蘇貞昌，被週刊調查事實上住在台北市，等同「虛設戶籍」的幽靈人口，侯友宜說，不知道他住哪裡，也不會去關心這個議題，他也沒問過。

蘇貞昌日前自詡是「最乾淨團隊」，擔任台北縣長任內一二級主管都未被起訴，卻被打臉時任交通部長郭瑤琪、內政部次長顏萬進、金管會委員林忠正都因案判刑，對此侯友宜表示，每一個人走過的路大家都會去看，人民心中自有一把尺，相信民眾眼睛是雪亮的。

侯友宜女兒照片被週刊起底，高顏質外表引發網友關注，他說，女兒都長大了，尊重她的意見和想法，既然都曝光了，相信台灣的社會治安，應該對這些事情不會有影響，女兒好好過她的生活，做她自己，這才是我想要的。

(中時 )

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