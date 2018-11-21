趙嘉寶判刑定讞後見陳菊、邱太三？蔡清祥：可能不知他是通緝犯

2018年11月21日 11:18 中時 周毓翔

藍委許毓仁指控通緝犯趙嘉寶在判刑定讞後還與前法務部長邱太三見面。（翻攝網路）

藍委許毓仁指控通緝犯趙嘉寶在判刑定讞後還與綠委趙天麟見面。（翻攝網路）

國民黨立委許毓仁今天在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，許毓仁指出，高市府前專委趙嘉寶2014年7月17日因貪污罪判刑定讞，但趙嘉寶不但未到案，他還在臉書上貼出自己與總統府秘書長陳菊、前法務部長邱太三等綠營政要見面的照片。蔡清祥對此表示，「他們有可能不曉得他是通緝犯。」

趙嘉寶因涉嫌在世運招標上收受廠商賄賂，2014年法院以貪汙等罪嫌判處11年徒刑定讞，近期被披露趙嘉寶不但沒到案，4年來在外趴趴走，還與綠營政治人物聚餐。許毓仁今天拿出趙在臉書的PO文，指出趙在判刑定讞後，還見了陳菊、邱太三，以及民進黨立委趙天麟。

許毓仁問蔡清祥，跟通緝犯見面、飲酒作樂有沒有犯法？蔡清祥回答，「很難這樣從這裡判斷」，許毓仁說，見面這樣假得了嗎？蔡清祥說，見面，但是基於什麼情誼？或是他曉不曉得他身分，或知不知道他是不是通緝犯？許毓仁追問，「有可能不曉得嗎？」蔡清祥說，「有可能啊，我當法務部長，我也不知道所有通緝犯是誰，是什麼案子，沒辦法全部了解。」

時代力量立委黃國昌也質詢，趙跑了4年，最近才要組專案小組，人抓得到嗎？是什麼時候召集的？蔡清祥回應，是看到趙嘉寶臉書在公佈的時候，黃國昌痛批，「你等看到他臉書，才發覺在追緝當中，他不是早就通緝？不是跑四年多？高雄地檢署要等媒體披露、社會震動了，才要召集專案小組，之前在幹嘛？」

許毓仁質詢，有壓力讓你不能辦這案子？蔡清祥答「沒有」，許毓仁問，四年沒成立專案小組？都抓不到？蔡清祥說，不可能所有通緝犯都成立專案小組，但這案子受社會矚目，才會召集檢警調共同想辦法及早追緝到案，不是說看了臉書才追緝，老早就發布通緝。

(中時 )