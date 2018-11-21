僑委會辦會議撞期投票日 藍委不滿侵害僑胞公民權

2018年11月21日 11:03 中時 陳建瑜

藍委今質疑，僑委會選在國內九合一大選投票日在巴拉圭舉辦僑民會議，引發僑民不滿損害公民權，批評這「只是提供僑委會長官到世界各國吃吃喝喝巧立名目而已」。對此，僑委會委員長吳新興今在立法院坦言疏失。

立法院外交及國防委員會今審查僑委會預算。國民黨立委江啟臣質詢時指出，中選會早在1月16日公布選舉日11月24日，但僑委會仍在11月23日巴拉圭亞松森舉辦「第一屆中南美僑民會議」，引發僑民抱怨。

江啟臣說，有僑民說，「（駐外單位）僑務參事一直拜託要留下來，所以就沒回去投票了，損失很大」；「僑民會議其實換湯不換藥，只不過是提供僑委會長官，能到世界各國，吃吃喝喝巧立名目而已！」；「僑委會在搞什麼鬼，無聊透頂的僑民會議，既然選擇選舉前召開，難道僑民會議比選舉重要嗎？」僑民公民權遭受損，僑委會如何彌補？

吳新興坦言，當初規劃開會日期確實有疏失，沒想到跟選舉日撞期。

但江啟臣強調，這疏失不是不能彌補，當發覺會議日期跟選舉衝突時，為何不跳出來告訴你的同仁延後一下？

吳說，他們有發現，並與巴拉圭秘書交換意見，但最大困難是巴拉圭的旅館很少，要容納一百多人旅館很難訂。江啟臣回批，他不相信延後一個月或一段時間訂不到旅館。

吳強調，若僑民想要回來投票也可，並沒有禁止。江批評，代表這會議是在浪費錢，自打嘴巴，開僑民會議希望僑民來參加，結果又告訴大家若沒空投票，都不用來，邏輯矛盾。這件事明明是可以預防的，他不相信沒有僑民跟僑委會講這件事。

吳坦言，有僑民跟他們反應。江啟臣指出，「你們死不改」，這樣的計畫執行單位跟決策長官完全失職，若僑委會連看日子都不會，他很懷疑僑委會的政策執行力，僑委會要來審預算，怎麼審？「連看日子都不會」。

(中時 )