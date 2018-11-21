台北》最強爸媽二缺一！柯媽獨撐大局跟抗議者說悄悄話

掃街數度欲抗議，柯媽靠近對方說悄悄話，試圖安撫情緒。（吳堂靖攝）

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抗議婦人不滿怒嗆「老人家沒在賺錢，柯卻取消1500元敬老金，我們還要跟晚輩拿錢耶！」。（吳堂靖攝）
攤商送上鳳梨，預祝柯文哲順利當選。（吳堂靖攝）

最強爸媽二缺一！柯爸柯媽市場跑透透，積極為兒子搶選票，今天柯爸因腳痛缺席大安區市場掃街，由柯媽獨撐大局，但仍遇民眾大喊「柯文哲下台！」、「還我敬老金！」柯媽立即貼近說悄悄話，安撫對方情緒，也有支持者熱情放鞭炮、送上鳳梨，柯媽一展笑顏，直呼「謝謝大家支持！」

柯爸柯媽近日鎖定藍營票倉拔樁，昨天赴文山區市場掃街，21日則轉往大安區龍泉市場拜訪，柯爸因腿部不適臨陣缺席，由柯媽一人獨撐大局，途中獲得民眾熱烈支持，有攤商揮舞柯P加油棒、放鞭炮歡迎，也有長者大讚老人共餐政策良好，柯媽也展現親和力，合照簽名通通來者不拒。

不過，過程中仍數度遇到民眾抗議，有婦人不滿柯取消敬老金，當柯媽面大喊「還我敬老金！」她表示「老人家沒在賺錢，柯卻取消1500元敬老金，我們還要跟晚輩拿錢耶！」柯媽隨即向前緊握對方雙手，低聲說「我知道，我知道」更貼近婦人說悄悄話，試圖化解尷尬。

面對抗議民眾如影隨形，柯媽何瑞英表示，大家都住在台灣、都是一家人，民眾抗議是表達他們的想法，平常心看待。

至於連日掃街柯媽也出現腳痛、「燒聲」的狀況，媒體關心柯媽身體狀況，她僅稱「每天都很好，年紀大了本來喉嚨就不好」，護子心切一覽無遺。

(中時 )

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