袁惟仁昏迷36天 兒女曝說「再見」他泛淚不放手

2018年11月21日 11:06 中時電子報 吳品瑤

「小胖老師」袁惟仁上月驚爆在上海跌倒撞頭導致腦溢血，送醫後又發現腦部有腫瘤，雖然腦部手術順利結束然人卻未清醒，已躺了36天，然如今病情已有明朗進展，他的兒子袁義、女兒袁融也三度赴上海探望，直到昨晚10點多才抵台，兄妹倆不願多說父親病情，但表示他們臨走前說再見，爸爸不但眼角泛淚，手還緊握不放，讓他們相當不捨。

袁惟仁昏迷住院已36天，針對清醒與否，才剛去探望過他的兒女不願多說，據《蘋果》報導，兒子袁義只說爸爸這一生就是不停出大事然後再過關，而他都一一撐過來了，表示這回去上海，並不擔心他撐不下去，只是想給他鼓勵，「因為他一定可以撐下去！」，還說袁惟仁相當努力，保持一直以來的積極態度，「很急著想要好起來」。

孩子們說醫生有交代不要洩漏病情，因為重症病患就像在拔河，沒贏超過50%，都不能說是贏了，袁義也同意，還說之前說了爸爸「眼睛有轉動」，結果不久後管子堵住，所以之後都不想多說，而袁義兄妹倆回想起跟爸爸的關係，竟是從有記憶以來都「很不熟」，一年見不到幾次，印象中爸爸總是忙工作，若在家的話也都在睡覺，反倒這一個月來是父子倆有生以來最常「見面」的時刻。

對於從小就很少見到爸爸，兄妹倆表示沒有恨，還說爸爸看到他們就是笑，是報喜不報憂的性格，也不會喊累，會跟他們分享接了什麼好工作，覺得開心，然後給他們聽新作的歌，但會因為有錄音工作而提早送他們回家，袁義笑稱：「他給我們聽他寫的那麼多歌，沒一首是發表的哈哈」，但他說爸爸很樂觀，「我覺得樂觀是促使他在那麼多大關裡面都順利度過，相信這次也是」。

對於媽媽陸元琪到上海探望前夫，袁義跟袁融其實感到震驚又心疼，覺得她花了這麼多旅費，「然後不知怎麼面對這些家人，以什麼身份？怎麼會做出這個決定？」，袁義直呼母親很偉大，但也覺得其實爸爸跟媽媽都很善良，其實兩人很類似，而袁義很早熟，早媽媽簽字前，就曾說過「離婚吧」，也要她遇上不錯的對象要試看看，如今父親病倒，他理智地說相信阿姨(袁惟仁女友)會照顧爸爸，「媽媽太逞強了，需要有人叫她緩一緩」，袁義想過若他是媽媽，這樣帶著兩個孩子去上海探病，返回台灣後又繼續工作、直播、開團購，「是我應該是傻在那吧」。

袁義更透露，每回探病結束要離開時，他都會把爸爸全身摸了個遍，想到小時候學習單上要填寫「我的偶像」，他跟妹妹都會填上「媽媽」，如今他想把單子拿回來，補上「爸爸」。至於探望的事情，因為兄妹倆下周要考試，所以暫時沒辦法飛過去，但坦言心始終懸在那，希望能盼到好消息，而袁義也特別感謝學校，對於他們請假都不多問原因，也感謝牧師總是代禱平安，讓兄妹倆相當感動。

(中時電子報)