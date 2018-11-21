選戰倒數王金平陪張麗善掃街 訴求把農產品行銷出去

2018年11月21日 11:12 中時 張朝欣

選前倒數，前立法院長王金平21日陪同雲林縣長候選人張麗善在虎尾鎮掃街拜票，強調張麗善有能力把雲林縣的農產品行銷出去，帶著鄉親一起拚經濟，張麗善則保證當選後一定可以幫農產品找到內、外銷通路，增加農民收入。

雲林縣長候選人張麗善與李進勇，21日不約而同選擇在虎尾鎮掃街拜票，虎尾鎮是雲林大票倉，更是張麗善的大本營，2人在虎尾進行攻防戰，顯示選戰已進入白熱化。

為張麗善站台的王金平表示，張麗善非常了解雲林的農工商產業，提出各種相關發展計畫，對於社會福利、經濟發展也有完善的規畫，絕對有能力幫助農民把農產品行銷至大陸與世界各國，增加農民收入。

張麗善說，台灣現在面臨「5缺」，但雲林完全不缺水、不缺電、不缺地、不缺工、不缺人才，足見雲林在台灣是最具後發優勢的縣市，民進黨未能扮演好舵手角色，希望鄉親可以給她當選的機會，為雲林扛起重任。

張麗善指出，上次她選縣長時雲林還有70多萬人口，這次選舉只剩下68萬，雲林人口不能再繼續以每年5000人的速率流失。她當選縣長後一定要全力拚經濟，推動雲林國際商港，讓雲林人富起來。

最後張麗善強調，台灣的經濟因觀光客不來而愈來愈差，全民叫苦連天；農民則因農產品賣不出去求助無門，她若當選，絕對有能力幫農民找到內、外銷通路，不會讓農民的辛苦白白浪費。

(中時 )