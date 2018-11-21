因應高齡社會 內政部建研所：研究打造療癒性環境

友善列印
中時

今年3月底台灣已進入「高齡社會」，為建立適合高齡者的醫療及照顧環境，內政部建築研究所過去除了辦理友善建築及無障礙環境的研究外，2015年起更領先以療癒性環境為主題，進行了與高齡者相關的系列研究，針對高齡者空間軟硬體改善進行建議，希望能夠打造適合高齡者健康、快樂、友善的療癒性環境。

內政部表示，美國建築師公會曾針對高齡者居住及照顧環境提出療癒性環境設計準則，主要包括減少或去除環境壓力源、提供正向情境、促成社會支持及實現控制感等4個層面，希望藉由對空間環境的整理，去除不需要的雜物堆積後，再透過設計及擺設，例如：感興趣的植栽、刻意挑選的家具、布置具有意義的紀念品等，使人在療癒環境中能夠健康與快樂，以逐步滿足生理、心理、歸屬感等需求，適用於醫療、照顧老人等各種環境。

依據內政部統計，我國從今年3月正式踏入「高齡社會」，並預計民國2025年高齡人口將超過20%，進入「超高齡社會」；為因應高齡社會的來臨，內政部自2015年起即針對與療癒性環境相關的高齡友善空間進行委外研究，訴求的對象主要包括高齡者、失智者、慢性病患及身心障礙者等，希望藉由療癒性環境關懷生理健康與心理安適，讓人五感能夠獲得平靜的特性，打造適合高齡者生活環境。

以台東聖母醫院為例，該醫院附設日間照顧中心，主要收托高齡者，除了延續在地農村的意象，該園區更設有水道、水牆、許願池、香草苗圃區、玫瑰花圃區，使整座花園充滿生意與朝氣，讓臥床的高齡者、陪病家屬、社區居民都能感受大自然的生命能量。

內政部指出，跳脫過去療癒性主題大多來自醫學、心理諮商的觀點，內政部建築研究所近年來以療癒性環境為主軸，進行一系列與高齡者友善空間相關的研究，如療癒性環境應用於高齡者居家室內空間、高齡失智者居家及友善社區環境設計、高齡與視、聽障者的公共服務空間通用設計研究等。今年更首次舉辦「高齡社會療癒與照顧環境研討會」，主要以療癒性環境的規劃設計理念及實務進行解說，並針對閒置校舍轉型作為社福設施案例進行分享，獲得聽眾熱烈的迴響及認同肯定。

(中時 )

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