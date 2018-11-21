影》民進黨為達目標唱衰台灣經濟？王明鉅：可怕的2025！

2018年11月21日 11:19 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

民國107-114年能源發電結構。(圖/翻攝自王明鉅臉書)

王明鉅：我不崇拜核能，但台灣需要核能。(取自王明鉅臉書)

民進黨預定2025年達成非核家園目標，台大醫院前副院長王明鉅在臉書列出數據指出，以過去十年平均用電成長率推估，2025年的發電量應該高達3044億度，經濟部能源局明明知道這些數據，卻仍然推估2025年的發電量只有2774億度，竟然只比今年的發電量成長不到1%，質疑能源局為了達成執政黨2025廢核所提出的發電量，唱衰台灣經濟，感嘆是可怕的2025！

王明鉅在臉書發文，2025廢核政策中，經濟部能源局對於2025年發電量的評估與計算，2018年發電量2680億度，2025年只會成長94億度3.5%。但是事實上台灣在2016年與2017年的發電量就已經高達2641與2702億度。2018年1到9月的發電量又比2017年成長了1.68%，所以2018年的發電量應該高達2748億度。

以過去十年平均用電成長率推估，2025年的發電量應該高達3044億度。經濟部能源局明知這些數據，卻仍然推估2025年的發電量只有2774億度，竟然只比今年的發電量成長不到1%。

王明鉅認為經濟部能源局帶頭發佈這種發電量推估有3種可能：

一、唱衰台灣經濟，認定台灣經濟絕不會有任何成長，所以7年後的發電量只會比現在成長0.94%。

二、能源局在規劃台灣未來電力時，根本不知道台積電會在台灣投資5奈米廠及3奈米廠，或者不知道竟然長官會努力把台積電留在台灣。更不知道原來這兩個廠分別在2020及2022量產時，一年全部就會用掉68億度的電。

三、能源局為了達成執政黨2025廢核所提出的發電量，天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%，546億度的目標。因為再生能源發電546億度已經非常困難，實在沒辦法再「灌水」，所以只好拉低2025年的發電量。因為只有拉低目標值，才有可能讓再生能源達到發電占比20%的目標。

王明鉅批評，為了拚湊出2025廢核再生能源發電可以達到20%占比的目標，管理全國能源預測的主管機關，竟然可以拿出這麼離譜的發電量預測數字出來「呼攏」全台灣所有人。最可怕的是，如果真的達成這些目標，7年經濟零成長的台灣、高齡人口超過20%的台灣，2025開始每年要多付1500億元的電費，而且連續多付20年。

(中時電子報)