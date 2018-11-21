高雄》散布韓國瑜買票謠言 網友出面道歉了

2018年11月21日 11:24 中時 林宏聰

林姓網友當面向韓國瑜遞交道歉書。（林宏聰翻攝）

網傳暗殺訊息 韓國瑜：個別機進份子言行

堅持「愛與包容」，韓國瑜誰也不告！在網路散播「韓國瑜6000元買票」訊息的林姓網友，21日親自出面向韓國瑜道歉，他說，是因為聽到流言，一時不察在臉書上PO出來，只是希望端正選風，沒想到掀起軒然大波，他很感謝韓主委決定不對他提告；韓國瑜拍拍他，直說「沒事，誤會一場」，媒體詢問林姓網友是否要轉為支持韓國瑜，韓馬上出面解圍：「不要這樣，不要讓人家為難！」

韓國瑜21日從深綠的小港、前鎮區掃街拜票，出發前，在臉書上散播「韓國瑜買票」謠言的林姓網友突然現身，向他遞出道歉書。

道歉書上寫明：「本人林ＸＸ自民國107年11月17日起連續在網路不實散布韓國瑜市長候選人買票及有中共資金挹助等假消息，意圖以損害韓國瑜市長候選人名譽方式使韓國瑜市長候選人不當選，本人在此向韓國瑜市長候選人道歉」。

雖然他的臉書上先前貼文多偏向支持民進黨，但他說自己無黨無派，只是因為聽到耳語，一時不察就在臉書上散播，出發點只是單純想提醒大家端正選風，結果風波鬧大，最近壓力特別大，尤其造成親友很大的困擾，他很感謝韓國瑜決定不對他提告，因此透過朋友與國民黨部取得聯繫，主動站出來表達歉意。

「真的不好意思！」林先生戴著口罩現身，韓國瑜立刻上前拍拍他的肩膀，安慰他說：「沒事，誤會一場，林先生沒關係！」在場媒體詢問林姓網友是否因此打算改挺韓國瑜，他停頓一下沒有接話，韓國瑜則馬上代答：「不要這樣，別讓人家為難！」並請幕僚護送林姓網友離開。

針對另一則臉書留言號召民進黨支持者暗殺韓國瑜，韓直言，這個不可能是民進黨的意思，或許是個別激進份子個人言行，他提醒，民主政治得來不易，希望全國民眾好好珍惜，他自己是參選人，都遵守「愛與包容」的原則，期盼個別過於激烈的言行有所收斂，不需要把選舉搞成這樣子。

目前警方已提高維安層級，韓國瑜說，23日選前之夜，若大進場會引起太多騷動，有安全疑慮，可能考慮取消，他也不會穿防彈背心，「我覺得沒什麼，對台灣治安有信心」，他更笑說，現在報名一起進場的禿子多得不得了，甚至還有女韓粉看戲太激動，自己跳進來，他呼籲千萬不要，「讓男性禿頭來就好」。

他表示，最後不會唱夜襲，希望最後一夜充滿溫馨、感動，高雄是個美好的城市，台灣是很棒的社會，不希望充滿仇恨、殺伐，其實高雄人這次已經清醒了，重新來看政治人物了，希望這次洋溢著歡笑、快樂，最終裁判交給高雄市民來決定，這較像是一場成熟的選舉。

(中時 )