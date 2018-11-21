南韓政府宣布解散「和解與療癒財團」

2018年11月21日 11:26 中時 黃菁菁

南韓政府21日宣布解散「和解與療癒財團(基金會)」，這是日韓兩國於2015年達成解決慰安婦問題之協議，由日本捐10億日圓（約台幣3億2千萬元）設立的。日本政府表示，無法接受南韓違反協議，單方面宣布解散財團，將向南韓嚴重抗議。南韓最高法院10月30日做出要求「新日鐵住金」賠償2戰自南韓徵用工之判決，慰安婦懸案使兩國的嫌隙再度加深。

南韓政府21日上午由女性家族部長陳善美發表部長宣言指出，南韓政府根據2015年12月有關慰安婦問題的日韓協議設立了支援前慰安婦的「和解與療癒財團」，但「基於『受害者中心主義』之原則，匯集了各種對財團的意見後決定解散財團」、「女性家族部今後將盡最大的努力，推動恢復前慰安婦名譽及尊嚴的政策」。

有關日本出資的10億日圓，南韓說明，「將集結前慰安婦及支援財團等的意見，準備合理的處理方法。南韓外交部預定與日本政府協商，採取外交上的措施」。

朴槿惠政府於2015年12月與日本政府簽署「日韓慰安婦問題協議」，決定由日方出資10億日圓於2016年設立「和解與療癒財團」，並一致同意「慰安婦問題已獲最終且不可逆轉的解決」。當時南韓的慰安婦受害人認為，此協議是南韓政府的妥協並反對簽訂協議，文在寅總統一上台即表示將推翻日韓協議，去年底8位理事中有5人辭職，使財團營運停止。

日本官房長官菅義偉21日上午在記者會上表示，「確實實施日韓協議是很重要的，將持續、不放棄地與南韓政府磋商，日本的立場完全沒有改變。」

日本外務大臣河野太郎20日在記者會上表示，「日韓協議是在國際社會上受到高度評價的國際約定，雙方根據協議好好做好各自該做的事是理所當然的」，「日本已拼命做好應該做的事了，希望南韓方面也能好好地信守承諾」。

(中時 )