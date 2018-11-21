6都市長候選人政見比較 韓國瑜、陳學聖、楊麗環支持維持教官人力

2018年11月21日 11:31 中時 林志成

國教行動聯盟今公布「6都市長候選人教育政見比較」，關於教官及替代役退出校園後的校安問題，韓國瑜、陳學聖及楊麗環主張在替代方案完備前，教官人力應維持現狀，而非遇缺不補；至於高中職升學制度，侯友宜認為應更公平、簡單；性平教育方面，丁守中明確表態不應成為同性戀推廣教育。

國教行動聯盟理事長理事長王立昇表示，他們11月1日提出10大教育問題，籲請6都市長候選人回應，經過約3周聯繫，有國民黨6位候選人、民進黨5位候選人、無黨籍柯文哲及楊麗環等13人正式回覆，蘇貞昌則提供其原發布的教育政見作為參考。

依據政府規畫，軍訓教官將於2023年8月1日後全面退出校園，改由「學務創新人力」取代教官職務，然而日前建中發生學生不服「學務創新人力」管教，發起「無限期反對建中紫背心校安」連署，甚至傳出「紫兵衛不倒、建中不會好」的說法。

對於教官陸續退出校園後的校安問題，多數候選人將加強學務創新人力的培訓，其中韓國瑜、陳學聖、楊麗環更具體主張，在替代方案完備前，教官人力應維持現狀，而非遇缺不補。至於毒品氾濫，柯文哲、陳其邁及韓國瑜等人主張毒品防治專職化。

關於高中職升學制度，認為可研議調整的有丁守中、柯文哲、侯友宜、陳學聖、鄭文燦、楊麗環、高思博、陳其邁、韓國瑜等人，其中侯友宜認為應該更公平簡單，丁守中、柯文哲認為同分群組志願序可研議調整，韓國瑜認為第一階段就應採7級分比序；姚文智、林佳龍、盧秀燕、黃偉哲認為應維持現狀。

在性平教育方面，認為應適性適齡的候選人有丁守中、陳學聖、楊麗環、高思博、韓國瑜等，丁守中、高思博主張應增加參與性平會的家長代表人數。丁守中特別指出不應成為同性戀推廣教育。姚文智、柯文哲、侯友宜、鄭文燦、林佳龍等人認為依照現行方式持續推動。

(中時 )