宜蘭》轉守為攻！林姿妙陣營質疑陳歐珀想做官卻沒能力做事

林姿妙競選總部發言人黃琤婷批評陳歐珀只會為能力不足找理由，到底是要「當立委」還是要「選縣長」。（胡健森攝）

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選戰進入倒數，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙21日再發布新一波的競選CF，除了重申「推動免費營養午餐、照顧年輕人」的政策及決心，同時也轉守為攻，批判陳歐珀「自己做不到就說別人是騙局」，並質疑陳歐珀始終不願辭去立委，到底是「想做官」還是「要做事」？

林姿妙陣營的這支競選影片，主要是仿效之前馬英九參選總統時，邀集國民黨籍縣市長候選人輪番登場強調「準備好了」的模式，轉為由國民黨籍宜蘭縣各鄉鎮市長候選人，對於林姿妙的「免費營養午餐」政策，絕對是說得到、做得到。

林姿妙競選總部發言人強調，17篇政見與承諾，都是林姿妙切身體會民眾需求，經過深思熟慮所制定出來的，同時全面、精準的對應縣政府各局處室之權責，都已經確實準備好了，將透過跨處室的整合，實踐每一項重要的政策。

關於「免費營養午餐」政策，就是要幫助年青人分擔養育子女的辛勞，尤其少子化是台灣目前面臨最重大的危機，如果讓大多數的年輕人因爲經濟因素而不敢生育，少子化的問題就永遠沒辦法解決；黃琤婷批評說，陳歐珀自己做不到，就說別人政見是騙局，這樣的候選人實在讓人看不出來，他的能力到底在哪裡？根本沒有感受到基層的痛苦與心聲，只會為能力不足找理由。

林姿妙競選總部進一步質疑說，選舉已經到了最後階段，姚文智及盧秀燕等區域立委為展現破釜沉舟的決心，接連辭去區域立委的職務；反觀陳歐珀委員卻說不跟進，並表示自己是宜蘭縣唯一的一席立委，除了選舉還有更多要為選民爭取的事情要做，讓人不禁想問，陳歐珀到底是「想做官」還是「要做事」？

(中時 )

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