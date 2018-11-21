反擊蘇80億蓋活動中心說 新北市：16座運動中心冠全台

2018年11月21日 11:55 中時 譚宇哲

新北市府製表反擊蘇貞昌80億蓋活動中心說。（譚宇哲翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前在辯論會中說「不會只有把錢用80億蓋活動中心」，影射新北市府行政效率不彰，新北市教育局反駁，新北市自2011年以來陸續規畫興建16 座國民運動中心及1座運動公園，不但是從無到有，興建速度、全台數量都是全國第一，絕非蘇前縣長口中所謂的「花錢蓋房子」而已。

蘇貞昌11月12日在新北市長辯論會結論政見時指出，要讓這些孩子從他的成長中就會知道，新北市政府是多麼關心他們，「不會只有把錢用80億蓋活動中心，卻讓一個盪鞦韆停在那裡3年不能動 ，圍著塑膠繩不能接近，只為了要去中央爭取200萬的補助」。

教育局表示，新北市國民運動中心已服務超過3300萬人次，根據體育署2017年運動現況調查，新北市運動人口達88.5％，規律運動人口比例35％，皆為六都第一，且規律運動人口逐年增加。

新北國民運動中心更首創全國周二樂齡日，共開辦4000堂銀髮族課程，免費提供新北市的長輩參加經過專業設計的樂齡運動課程、健康講座及身體檢測等，讓爺爺、奶奶們透過專業教練的帶領下進行有趣運動。

此外，每日都有公益時段，長者、低收入戶及身心障礙者可免費使用游泳池及體適能中心時段；同時搭配新北動健康，免費提供衛生局轉介個案進行體適能檢測及課程，幫助市民改善身體機能與健康，這些公益時段已經服務約305萬人次。

教育表示，提醒蘇貞昌，不要再用過去的思維，認為運動中心只是提供年輕人健身的地方，運動中心已經不只是運動中心，而是全民運動的核心基地，更不是蘇前縣長口中所謂的「花錢蓋房子」而已。

(中時 )