台中》穩定力量選前疾呼「集中選票、不能分票」

民進黨台中市議會「穩定力量」蕭隆澤（左）等6人，21日疾呼「集中選票、不能分票」，以免慘遭出局。（陳世宗翻攝）

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下屆台中市議員選戰共有130人爭取65席！民進黨提名36席搶過半，新人個個實力堅強，黨內更出現配票聲，讓老將倍感壓力；除全力衝刺拉票外，紛打告急牌。台中市議會「穩定力量」邱素貞等6人，疾呼「集中選票、不能分票」，以免慘遭出局。

東南區市議員邱素貞，大里、霧峰區張芬郁，西屯區陳淑華，豐原、后里區翁美春，北屯區謝明源，潭子、大雅、神岡區蕭隆澤等人，除持續在臉書等社群發聲「催票」外，宣傳車也上陣，旗子、海報紛紛貼上「告急」字樣，呼籲「搶救」優質、認真的議員。

邱素貞表示，東南區歷次議員選舉，綠營得票數從未贏過泛藍沒分票空間；分票謠言，已造成選票被瓜分，陷入苦戰中；她呼籲支持者出來投票，搶救民進黨唯一女性。蕭隆澤說，潭雅神區藍營現任3席經營穩健，綠營在此區高額提名，造成票源嚴重重疊，新人要分票，喊出「一戶分一票」，讓他受重傷，瀕臨落選邊緣。

西屯區服務有口碑的陳淑華認為，這是她經歷最困難的1次選戰，竟遭有心人士刻意操作她的選票太多，造成選票流失陷入危機，讓她憂心忡忡。翁美春指出，她堅持服務奉獻理念獲得選民認同支持，但豐原、后里區選戰激烈選票不斷流失；她懇託選民堅定支持全力固票，為民進黨留住后豐關鍵1席。

張芬郁說，大里霧峰選戰面臨老將相爭，還有空降軍搶票的重大危機，她瀕臨落選邊緣；她強調她絕無婦女保障，絕無分票空間，疾呼選民全面力保民進黨第二席，順利連任。謝明源長期耕耘基層有成，坊間「穩當選」的耳語不斷，讓選票流失；謝明源表示，選舉沒有穩的，這次北屯區16人爭6席，每一票都是關鍵，他懇求選民堅定支持，全力搶救。

(中時 )

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