台北》羅智強響應韓國瑜剃光頭照亮游淑慧

台北市議員候選人羅智強（右一）21日由國民黨副主席郝龍斌（左二）剃光頭，照亮市議員候選人游淑慧、台北選情。（張立勳攝）

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台北市議員候選人羅智強（左二）21日由國民黨副主席郝龍斌（左一）剃光頭，照亮市議員候選人游淑慧、台北選情。（張立勳攝）

高雄市長候選人韓國瑜號召100個光頭戰士要照亮高雄選情，台北市大安、文山區議員候選人羅智強21日跟進響應，由國民黨副主席郝龍斌操刀幫羅剃光頭，照亮北市內湖、南港區議員候選人游淑慧，為游告急搶救。

國民黨在高雄因韓國瑜整個民心士氣大起，羅智強認為，只要民進黨奧步不會成功、大家不要被干擾的話，韓國瑜就會贏得勝利。

羅智強表示，不只要照亮高雄，也要照亮台北和各縣市選情，他妻子告訴他，做人就是要有義氣，游淑慧過去這段期間跟他併肩作戰，在他受到「吸票機」耳語強烈攻擊時，也是第一個跳出來呼籲大家，不要讓耳語重傷羅智強，別讓一個對國民黨有戰力、貢獻的戰將因此受到傷害，他太太很感謝。

羅智強說，因為游淑慧戰力大家有目共睹，游在市府8年歷練，使游有成熟市政、論政能力，對於政治時事攻防速度，也造成許多政局良性改變，比如前教育部長吳茂坤下台和屏東縣發言人因濫權事件下台，他和游聯合出擊，發揮關鍵力量。

羅智強指出，他現在用這一顆新出爐的「項上光頭」跟所有選民保證，游淑慧一定是最強的女戰將，港湖朋友投給游絕對不會後悔，這是為什麼他要用光頭照亮游淑慧、照亮台北的出發點。

(中時 )

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