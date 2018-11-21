街頭攔截100萬？原來是自導自演！

2018年11月21日 11:41 中時 洪榮志

台南市簡姓男子本月7日報案指稱光天化日被搶走出售比特幣所得的現金100萬元，市警六分局深入調查後，發現搶嫌居然與簡某共同出遊，懷疑自導自演，經會同刑事局、屏東縣警方循線前往墾丁某渡假村，一舉逮獲簡某等3人，全案訊後依詐欺、侵占、竊盜、誣告等罪嫌送辦。

警方表示，11月7 日20歲的簡姓男子前往市警六分局報案，指他受哥哥所託，前往南區永成路三段某薑母鴨店拿取交易比特幣後的100萬元現金。不料，才剛拿到錢就被2名蒙面男子搶走，對方隨即跳上接應的自小客車揚長而去。儘管選舉接近勤務繁重，警方獲報仍立即組成專案小組全力偵辦。

警方調查發現，由於比特幣是新興的虛擬貨幣，能夠得知比特幣交易後的現金交付消息，應是熟知內情的人所為。員警根據簡某提供的搶匪逃逸方向、作案車輛車牌，持續分析比對資料，還發現搶匪曾因更換車牌時螺絲斷裂致車牌歪斜，特別前往賣場購買膠帶固定，最後確認簡某根本是自導自演。

經會同刑事警察局第八大隊第四隊、屏東縣恆春警分局等單位，循線前往墾丁某渡假村逮獲簡某及共犯陳姓男子、何姓女子（20歲）等3人。警訊中，簡某坦承勾結外人搶走100萬元現金後，全都花在購買3C產品、墾丁渡假上，落網時身上只剩數千元。全案偵訊後，除依詐欺、侵占、竊盜、誣告等罪嫌移送檢方偵辦外，還繼續追查其他共犯到案。

(中時 )