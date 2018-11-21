搶攻聖誕餐飲商機 台中飯店溫暖上菜

2018年11月21日 11:51 工商 曾麗芳

台中金典酒店今年推出的「聖誕禮籃」，提供南加州蝦袋王等不同料理組合。（圖／金典）

「米蘭義式水果麵包」是義大利的國寶麵包。（圖／金典）

歲末年終、西洋節日一波接一波到來，從感恩節到聖誕節這一段期間，很多人會邀集親朋好友一同享用豐盛的大餐，歡樂渡過節慶，台中多家飯店業者爭相推出聖誕禮籃搶市！

其中，金典酒店今年推出的「聖誕禮籃」，提供白橡木燻火雞、爐烤美國牛肋眼、維吉尼亞香料烤火腿、南加州蝦袋王等不同料理組合，12月20日前預購，可享早鳥優惠價格。

金典酒店表示，今年「聖誕禮籃」除了火雞外，主廚特別準備別具風味的「南加州蝦袋王」，這道風行南加州的料理，主廚先以鮮蝦、貝類等海鮮放入香料水中烹煮，接著加入甜玉米、杏鮑菇、洋芋等，並與特別調配的肉桂、百里香、小茴香、丁香、匈牙利紅椒粉等21種香料中拌勻，讓椒紅色澤中透露著濃郁香料氣味，品嚐一口可感受到淡淡的辛辣味，是一道風味特殊的海鮮料理。

而感恩、聖誕節餐桌上傳統的主角-火雞，金典酒店今年則提供「白橡木燻火雞禮籃」，主廚將紅蘿蔔、西芹、洋蔥等蔬菜與香料一同炒過，再塞入火雞內進行烘烤，同時以白橡木煙燻，讓火雞內有蔬菜的香甜，外表則有白橡木的香氣，再附上傳統醬料-蔓越莓醬、雞肉精華原汁，以及南瓜鹹派、法國麵包、生菜及進口紅酒1瓶。

另外，「爐烤美國牛肋眼」主廚則是特選美國穀飼肋眼，先在表面抹上特製芥末醬，與蔬菜及香料一同低溫爐烤2~3小時，最後再用高溫炙烤表面，讓牛肉散發美味香氣，附上牛肉原汁及布列塔尼鹽之花，同樣是聖誕大餐的選項之一。

還有「維吉尼亞香料烤火腿」，主廚先以蜂蜜及丁香塗抹於表面，同樣用低溫爐烤方式，讓香料滲入火腿內，再用高溫炙烤表面，引出火腿香氣。上述兩個禮籃組皆附上南瓜鹹派、法國麵包、生菜及進口紅酒1瓶，讓感恩節或聖誕派對的餐桌上有更豐富的變化。

金典酒店表示，今年還有以各式水果做成的水果聖誕樹，造型吸睛，預料將成為今年聖誕餐桌上的新亮點！

還有義大利人在聖誕節必吃的「米蘭義式水果麵包」(Panettone)，這是義大利的國寶麵包，質地介於傳統水果蛋糕與歐式麵包間，鬆軟卻不會過於綿密，且需要7天的製程及多次發酵，加上雞蛋跟奶油的比例含量較重，因此口感具多層次的享受，保存期限也較長。

(工商 )