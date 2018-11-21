台中》游錫堃台中輔選周永鴻 籲支持優秀人才

前行政院長游錫堃陪同台中市議員候選人周永鴻深入市場拜票。（王文吉攝）

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前台中市民政局長周永鴻轉戰市議員，深入市場拜票，勤握每一雙手。（王文吉攝）
熱情攤商送上鳳梨，預祝台中市議員候選人周永鴻（右二）高票當選。（王文吉攝）
前行政院長游錫堃（左三）南下台中助選周永鴻（左二）。（王文吉攝）
前行政院長游錫堃（左）致贈甜柿，預祝4號周永鴻（右）事事如意。（王文吉攝）
前行政院長游錫堃（中）回憶擔任民進黨主席時，周永鴻（右）擔任青年部主任，兩人淵源頗深。（王文吉攝）

選前最後衝刺，「水牛伯」前行政院長游錫堃21日上午陪同台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人周永鴻，至潭子區潭水亭觀音廟參拜，祈求神佛保庇順利當選，游錫堃更陪同周永鴻至潭子市場掃街拜票，把握最後三天，不放過任何一張選票。

日前游錫堃特地拍攝影片推薦林佳龍的子弟兵周永鴻，今日更是直接現身潭水亭力挺，並致贈甜柿，預祝4號周永鴻「事事如意」，兩人的情誼可追溯至游錫堃擔任民進黨黨主席時，周永鴻在青年部擔任主任，台中市長林佳龍擔任秘書長。

游錫堃稱讚，周在青年部主任表現非常好，幫助他很多，現在周在拚選舉，因此專程南下向台中市民推薦，選永鴻絕對不會錯，永鴻是政治本科，學歷好、經驗豐富，如果當選，無論問政、服務、爭取建設都會做得很好。

天道酬勤！周永鴻說，距離投票日剩沒幾天，他秉持勤握每一雙手，每一個角落他都會走進去拜票，相信天公疼好人，他從學運至今，跟隨佳龍市長、游院長，在政治圈淬鍊20年，一步一腳印努力，在這最後關頭是有機會，請鄉親把支持的力量給永鴻。

游錫堃陪同周永鴻徒步掃街拜票，呼籲支持者集中選票，力挺有「水牛精神」的周永鴻，疼惜周永鴻，一人再拉一票，為台中留住人才。熱情攤商有的高喊「凍蒜」，有的送上鳳梨、包子，預祝周永鴻氣勢旺、保證中。

(中時 )

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