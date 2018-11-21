台中》盧秀燕批民進黨兩套標準？林佳龍陣營：約束團隊禁止奧步

2018年11月21日 11:54 中時 陳世宗

選前決戰72小時，盧秀燕（中）在市議員朱暖英、劉士州陪同下，展開市區掃街拜票。（陳世宗攝）

選前決戰72小時！國民黨台中市長候選人盧秀燕，21日針對空汙及對手舉行「防選舉奧步」記者會等問題，火力全開，抨擊林市府及蔡英文政府兩套標準，說一套、做一套。林佳龍競總發言人林尚賢說，該陣營開記者會是嚴防選前奧步，也呼籲過去有抹黑、造假記錄的盧秀燕委員，在最後選舉階段，也能約束團隊禁止奧步、激化對立。

盧秀燕掃街車隊出發前受訪說，今天橘害嚴重影響市民健康，人民受害受苦，她參選是控訴民進黨、非贏不可；中電北送供應北部，中火是全國最大火力發電廠，連彰投亦遭波及，她要停止中電北送、要減煤。今年她提出「口罩文宣」最夯，因市民都呼吸髒空氣，中部肺癌致死率是全國第一。

盧秀燕說，她當市長將停止中電北送，不能殘害中部人的健康，她絕不要讓10部機組火力全開！透過執照控管解決空汙問題；如停機2部不夠，就停3、4部機組。

媒體問對林佳龍陣營舉行防選舉奧步記者會的看法？ 盧秀燕指出，我相信市民記憶猶新，林市長競選時團隊洩漏人家的假病歷是不是奧步？現任市長之前競選團隊，林佳龍陣營有賄選的記錄、有4人被判刑坐牢，林市長為何讓輔選人員判刑坐牢，這是不是選舉奧步？

盧秀燕說，林市長公然在梨山疑似賄選請客，林市長可以做，其他候選人可以做嗎？林市長後援會請吃龍蝦大餐，這是不是選舉奧步！最重要完全執政的執政黨，從中央到地方都執政，軍警檢調及選委會都是民進黨在領導控制，如果現任市長都不能防奧步，還要說如何防奧步？那不是施政太無能！

盧秀燕強調，現任執政黨不是要給人民一個乾淨的選舉空間嗎？最好的方法就是換市長；換我當市長，下屆選舉保證給大家一個乾淨的選舉空間。

媒體問盧秀燕選前辭立委，是不是因選情告急？盧秀燕認為，這些是林市長的打手？民進黨最大問題是兩套標準，他可以、別人不可以；在野黨選情上可勝林市長一籌，蔡英文及林佳龍團隊說一套、做一套。人民覺得很辛苦時，賴清德說每人可領5萬元月薪，大家有嗎？人民最痛恨是繳稅金給政府，政府卻又不誠實！代表在欺騙人民！

媒體問，如何看這次選舉？盧秀燕指出，藍、綠都只是少數，最重要是中間選民？這段時間台灣人民厚道給民進黨完全執政，但民進黨回報人民是經濟很差、空氣很差！年輕人對未來感到茫然，為何民進黨這次選情很冷？是因為人民認為給民進黨完全執政權利，卻搞出促轉會、中選會為所欲為，人民現在都選擇站在我們這一邊！

台中市長林佳龍競選總部舉行記者會，由李宣毅律師等站出來，指選舉最後階段可能會發生的「十大選舉奧步」，包括網路不實爆料造謠、電話假民調抹黑、散佈攻擊自己的黑函真嫁禍、造勢晚會活動滋事、選前買票、作票等，並提出「反奧步三步驟」一截圖、二拍照、三錄影，呼籲市民朋友看到假消息，共同檢舉選舉奧步，停止假訊息以訛傳訛。

林尚賢說，競選至今已看到全國很多縣市選舉都有負面宣傳或抹黑攻擊的情事發生，包括晚會活動滋事、抹黑走路工及賄選、操作司法檢調起訴消息、網路不實爆料造謠、電話假民調抹黑、違法散布假民調、形塑自己被打壓或遭受攻擊、謠傳選務不公或抗爭假消息、散佈攻擊自己的黑函真嫁禍、謠傳六都藍營候選人受傷等不實訊息。

(中時 )