新竹》超級催票機掃市場 馬英九：對楊文科很有信心

前總統馬英九（右二）再度前往新竹縣，陪同國民黨縣長候選人楊文科（左二）掃街、拜票，拉抬選情。（莊旻靜攝）

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前總統馬英九（右二）前往竹北市竹仁市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。（莊旻靜攝）
前總統馬英九（左二）前往竹北市竹仁市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。（莊旻靜攝）
前總統馬英九（左側藍背心者）前往竹北市竹仁市場掃街，受到民眾熱烈歡迎。（莊旻靜攝）

選前倒數3天，前總統馬英九21日前往新竹縣，為國民黨縣長候選人楊文科造勢，一早前往湖口、竹北、新豐等市場或宮廟掃街、拜票，馬英九人氣旺也為楊文科催票，馬英九也說，5度為楊文科站台，情勢一次比一次更好，對他很有信心。

馬英九上午先前往湖口鄉市場陪同楊文科掃街、拜票，接續又前往竹北市天后宮旁的竹仁市場，陪同楊文科徒步掃街，受到熱情攤商、民眾歡迎，短短一百公尺走了快20分鐘，馬英九為楊文科催票不遺餘力，更有攤商送上鳳梨、蒜頭，祝福楊文科高票當選。

馬英九受訪時也提及，選前5度為楊文科站台，對他很有信心，且楊文科本身積極努力、民眾反應也正面，情勢一次比一次好，楊文科也說，馬英九到來是老馬識途，會一馬當先、馬到成功。

國民黨竹北市長候選人楊敬賜，以及同黨縣議員竹北選區的候選人陳凱榮、杜文中、蔡志環、林增堂，及市民代表候選人林啟賢、曾美琴等人均前往「合體」，拉抬國民黨整體選情。

近日民國黨縣長候選人徐欣瑩的白米案件沸沸揚揚，也爆出竹東鎮呂姓里長說，當初送米時，徐的團隊有說請託支持等語，楊文科競選團隊發言人田昭容21日也表示，此案尊重檢調偵辦，不便多表示意見，不過令人好奇的是，此案跟選縣長之間是否有對價關係，她相信司法單位會認真調查，也信任鄉親朋友雪亮的眼睛。

(中時 )

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