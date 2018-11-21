當街買票？！嘉義梅山鄉某代表候選人遭聲押

2018年11月21日 11:45 中時 廖素慧

嘉義縣梅山鄉鍾姓代表疑當場自掏腰包交付500元給選民，現場交易過程遭警調全都錄，警方20日拘提到案，查扣3萬2500元現金賄款，檢方以涉嫌重大聲請羈押。

另外，嘉義縣太保市港尾謝姓女樁腳以2票3000元為某里長候選人及某市民代表二合一買票，檢方20日依違反選罷法起訴，是嘉義首樁賄選起訴案。

檢方指出，梅山鄉鍾姓鄉民代表候選人於18、20日2天，以每票500元之代價，親自向熟識之選民買票，要求選民投票支持他，經警據報前往蒐證，承辦檢察官指揮警方於20日拘提到案，並扣得3萬2500元賄款，其中從該候選人處查扣2萬2000元，檢察官認為鍾嫌涉犯違反選罷法情節重大、有串供之虞，法院聲押，目前選他案432件，選偵案131件，准押27人，在押23人。

檢警同時追查梅山鄉另有胡姓樁腳、蘇姓樁腳、林姓樁腳等3人，以每票1000元涉嫌為某2位鄉民代表候選人現金買票，共查扣2萬2000元賄款，依違反選罷法偵辦。

謝女於今年8月間以里長1票2000元、市民代表1票1000元，向熟識的選民2合1買票，要求支持投票給某里長候選人、某市民代表候選人，但選民另有支持對象而未答允，謝女未交付賄款，後來謝女自首，檢方認為謝女有期約賄選之嫌，依選罷法起訴謝女。

(中時 )