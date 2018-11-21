擋「以核養綠」公投 反核神主牌林義雄又出來啦!

2018年11月21日 11:45 中時電子報 范揚光 邱文秀、中時

前民進黨主席林義雄（前）與人民作主志工團成員21日在義光教會前舉辦「堅持非核家園，反對核電復活。不同意公投第16案」記者會，呼籲長期堅持「非核家園」理念的民眾踴躍出席投票，對公投第16案投下「不同意」票。(中央社)

前民進黨主席林義雄（前中）與人民作主志工團21日上午在義光教會前舉辦「堅持非核家園，反對核電復活。不同意公投第16案」記者會，強調若公投第16案通過，台灣人民追求多年的2025「非核家園」願景將前功盡棄，呼籲民眾投下「不同意」票。(中央社)

前民進黨主席林義雄之前在馬政府時期，為了反核四，展開激烈的絕食抗議，只喝豆漿，以一己之力影響全台能源政策擋下核四。包含民進黨立委邱議瑩、時代立委黃國昌等，都在公開場合哽咽，擔心林義雄的身體。如今為了擋下「以核養綠」公投，消失以久的林義雄又出現了，上午和人民作主志工團開記者會，堅持非核家園，反對核電復活，不同意「以核養綠」公投。

前民進黨主席林義雄之前在馬政府時期，為了呼籲各界重視核四問題，展開激烈的絕食(只喝豆漿)抗議，綠營人士不捨，一一跳出相挺。蔡政府上台後，重啟核二，林義雄卻神隱，網友不斷問林義雄人在哪?

如今，為了堅持非核家園，反對核電復活，不同意公投第十六案。林義雄和人民作主志工團上午10:00在義光教會前召開記者會，出席人員有林義雄、劉明新、陳麗貴暨人民作主志工團全體志工。

林義雄表示，他樂見人民對公共議題表達意見，但是各政黨候選人也有義務讓選民了解，自己對公投議題的看法。此次公投第16案的內容是企圖讓核電死灰復燃的公投案，如果通過，30多年來的反核運動將毀於一旦，因此林義雄呼籲選民，為了關懷家園，對公投第16案請投下不同意票。

記者會結束後，林義雄隨即率領人民作主志工團志工，徒步前往東區各捷運站，發放傳單宣導反核理念。

以核養綠公投之前因補送連署書遭中選會拒絕，領銜人黃士修憤而絕食抗議，最後絕食逾140小時因心跳異常送醫。黃士修後來在臉書宣布，以核養綠將重回中選會，開辦「林義雄絕食豆漿營」，採取林義雄標準，可以補充豆漿等飲料，並以5小時為一單位，每日發給林義雄單位貼紙和紀念證書。

(中時電子報)

民進黨前主席林義雄（見圖）21日召開記者會，呼籲選民支持非核家園，並對公投第16案投下不同意票。（范揚光攝）

林義雄（右三）率領志工，徒步前往東區各捷運站宣導反核理念。（范揚光攝）