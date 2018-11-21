最低工資法草案卡關 勞長：預計月底預告

2018年11月21日 11:48 中時 王思慧

蔡政府在競選時提出的勞動政見，將訂定《最低工資法》，原本預訂10月草案出爐，不過卻難產，到了現在草案還沒出爐。勞動部長許銘春今（21）受訪指出，由於還要再跟勞資團體溝通，目前已經拜訪得差不多了，因此預計延到本月底預告。

許銘春在上月立院備詢時，曾表示要在上月底預告《最低工資法》，將目前的基本工資月薪22000元、時薪140元，在明年元旦調高為月薪23100元、時薪150元。勞動部現正研擬將只是法規命令的「基本工資審議辦法」改由法律《最低工資法》規範，提高審議的議決位階，改變目前基本工資審議程序，預計比照基本工資審議委員會的方式進行，將由勞資政學四方決議，勞方、資方各7名委員，政府與學者合計7名委員，共21名，並由勞動部長主持會議，以共識決為原則，若無共識將採多數決。

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查勞動部預算，針對影響226萬名勞工薪資的《最低工資法》草案進度，許銘春會前受訪時表示，之前跟勞資團體尋求共識，利用空擋溝通，目前都還算順利，希望本月底、也就是下周可以預告。

至於勞資雙方歧見較大的部分，是審議最低工資參考的社經指標，勞動部目前規劃分為「應參考」與「得參考」兩類，包括列入消費者物價指數、勞動生產力指數，但資方認為勞動生產力不完全是勞工的貢獻，僱主也有付出，不贊成列入。

(中時 )