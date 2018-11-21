《全台最速報》誣韓國瑜買票 網友道歉了

2018年11月21日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎誣韓國瑜買票 網友道歉了

堅持「愛與包容」，韓國瑜誰也不告！在網路散播「韓國瑜6000元買票」訊息的林姓網友，21日親自出面向韓國瑜道歉，他說，是因為聽到流言，一時不察在臉書上PO出來，只是希望端正選風，沒想到掀起軒然大波，他很感謝韓主委決定不對他提告；韓國瑜拍拍他，直說「沒事，誤會一場」，媒體詢問林姓網友是否要轉為支持韓國瑜，韓馬上出面解圍：「不要這樣，不要讓人家為難！」

◎蘇自詡最乾淨團隊遭打臉 侯友宜：民眾眼睛雪亮

民進黨新北長候選人蘇貞昌日前自詡，擔任台北縣長任內一二級主管都未被起訴，堪稱「最乾淨團隊」，卻被打臉行政院長任內交通部長、內政部次長、金管會委員都因案判刑，對此國民黨新北市長候選人侯友宜表示，人民心中自有一把尺，相信民眾眼睛是雪亮的。

◎抗議如影隨行 柯P仍堅持政治理想性

台北市長柯文哲今早到北投自強市場、北投市場掃街拜票，但在自強市場一下車，就一路遭遇民眾抗議重陽敬老金被取消，北投市場時，也有路過民眾諷他「騙子」、「郝龍斌做得比較好」。面對近日拜票總是遇到抗議，柯受訪時被問到會不會改變政策，但他仍堅持，政治還是要有理想性；他更暗諷對手說，不贊同選前亂丟買票式政策，例如擴增容積率、增加重陽敬老金。

◎選前最後衝票 王金平陪張麗善掃街

選前倒數，前立法院長王金平21日陪同雲林縣長候選人張麗善在虎尾鎮掃街拜票，強調張麗善有能力把雲林縣的農漁產業行銷出去，帶著鄉親一起拚經濟。尋求連任的李進勇同樣在虎尾掃街，雙方較勁意味濃厚。

(中時電子報)