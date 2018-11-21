台北旅展周五登場 台中日月千禧推線上旅展 住宿券下殺2.8折起

2018年11月21日 11:52 工商 曾麗芳

「2018ITF台北國際旅展」11月23日登場，迎接年度最大規模的旅遊盛會，台中日月千禧酒店（至11/26）搶推線上旅展，雙人一泊一食住宿券最低下殺2.8折起、一泊二食住宿券3.7折起。

台中日月千禧酒店表示，該酒店是中部首家國際五星級酒店，位處七期市政中心，鄰近國家歌劇院，新光三越、大遠百雙百貨商圈，擁有高質感舒適客房及完善休閒設施。

針對旅展檔期，日月千禧全年度僅在ITF獻出線上住宿券銷售，並提供超值特惠組合，其中，驚禧假期一泊一食住宿券，雙人平日每房每晚4,799元、下殺約2.8折，即可升等入住行政客房，享行政俱樂部禮遇及Hermes愛馬仕沐浴備品(每房限1組)。

至於「歡禧同遊」一泊一食3張套券，向是團購出遊熱門選項！憑券雙人、平日入住日月客房3晚售價1萬3,797元，約下殺3.3折，平均每房每晚4,599元，3晚可同次入住或分次使用。

而一泊二食住宿券系列，「尋味極炙」巧搭雙人平日入住日月客房1房1晚及極炙牛排館價值980元+10%午間套餐2客，每張5,888元、約3.7折；「完美饗樂」結合雙人平日入住日月客房1房1晚及饗樂全日餐廳價值988元+10%半自助百匯2客，每張5,888元，約3.7折。

至於「樂遊饗龍蝦」，則以超人氣的龍蝦料理為主軸，搭配雙人平日入住日月客房1房1晚及饗樂全日餐廳價值1,888元+10%、主餐為波士頓龍蝦佳餚的半自助百匯2客，每張6,888元，約3.8折。

(工商 )