16女性官兵參與！陸軍推「征途」影片紀錄山隘行軍精實訓練

2018年11月21日 11:53 中時 楊佳穎

陸軍司令部21日公布航空特戰指揮部所製作的「征途」影片，紀錄11月份特二營官兵執行山隘行軍訓練的過程。陸軍指出，「英雄路上、好漢當先」，19天的山隘行軍訓練，特二營每位官兵憑藉過人毅力與意志，不斷接受沿途的各種狀況試煉，全員順利獲得代表榮譽的「MOUNTAIN」臂章，再次以具體行動，證明他們有能力、有信心捍衛這片美麗的家園。

陸軍指出，為驗證特戰官兵長距離武裝行軍能力、磨練幹部指揮管制與戰術作為，以及強化單兵特種戰技，特二營日前完成山隘行軍。此次任務充分利用地形、地物等元素，採「邊走、邊訓」方式，結合多項山地特種作戰訓練課程，演練「山地後備連協訓、陸空通聯、空中突擊作戰、山隘要點守備及水域特種作戰」等多元訓練課目，並檢驗「陸空聯訓」中「空中傷患後送暨物資運補」課目的作戰效能，以磨練官兵山地特種作戰能力，並具體展現特戰部隊的精實訓練成果。

陸軍表示，參與山隘行軍的官兵在四百多公里行軍過程中，除背負重達30多公斤裝備，得承受烈日、驟雨、寒風等天候考驗，更須克服身體疲勞及各項戰術戰技演練等有形、無形的困境考驗，未曾親身經歷者，恐難真正了解其中艱辛之處，但這種種意志煎熬及耐受能力的挑戰，卻是鍛造特戰勇士具備勇猛頑強精神，所不可或缺的關鍵訓練。

陸軍也說，艱苦而嚴格的高強度訓練，往往可激發團體高度士氣及凝聚力，催生旅程中精采動人的小故事，像是被同袍喚為「老范」的范鈞毅上士，原預計在任務期間退伍，但在家人支持下，毅然做出延退決定，堅持陪伴同袍完成此次山隘行軍任務，共同邁向終點，也為自己軍旅生涯最後一哩路，畫下圓滿句點。

另外，同屬第三連的湯政毅中士、湯政諺上兵兄弟檔，一起接受此次山隘行軍任務，過程中相互激勵，攜手同行，共同走出屬於兄弟倆的光輝榮耀。而此次行軍更有多達16位女性官兵參與，她們分別任職於不同職務，但與其他弟兄一樣，背負著野戰大背包，一同操練，個個秉持「堅持、不放棄」的精神，用實際行動打破性別框架，克服體能極限，在在證明「別人行，她們也可以！」

(中時 )