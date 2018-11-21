同學梁朝偉、星爺都大紅 「香港第一美男」卻爆蒼老還賠光家產

2018年11月21日 11:56 中時電子報 吳品瑤

港星林俊賢今年58歲，1983年從無線電視第11期演員訓練班畢業後，出道成為簽約藝人，當年22歲的他有著185公分高挑身材以及英俊外表，連同班同學梁朝偉、周星馳都帥不過他，因而被封為「香港第一美男」，然他人生路走得卻沒比較順遂，同學們都成了影壇巨星，然他卻爆經商失敗，甚至賠光家產。

眾所周知香港無線演員訓練班捧出不少紅星，其中11期就有梁朝偉、周星馳兩位男神，而同班的其實還有「香港第一花美男」林俊賢，他出道後接演《笑傲江湖》，不但跟周潤發合作還擔綱要角，後又跟黎明合作《男兒本色》，因此很快便走紅，成了香港一線小生，還一度跟同公司的劉嘉玲傳出假戲真做，當年兩人不但有合作，還因為看著相當登對，而經常被要求一起出席活動、商演，而兩人也傳從「螢幕情侶」升級，私下成了真情侶，外傳劉嘉玲對外表俊俏的林俊賢相當迷戀，當年兩人戀情也傳得沸沸揚揚，林俊賢被看做是劉嘉玲的「初戀情人」，但最終這段情無疾而終。

林俊賢以男神姿態在演藝圈大紅13年，然他在1996年毅離開演藝圈，選擇結婚生子並轉行經商，只是沒想到投資以外他還炒股，最後因為炒股失利甚至賠掉家產，還被傳家暴，兩段婚姻皆沒能走到最後，直到2014年，林俊賢悄然復出，跟蘇有朋、陳喬恩合演《最佳嫌疑人》，也開了影視公司，只是再現身俊俏不再，身材雖保養得宜，然卻白髮蒼蒼，58歲看起來像70歲，滿臉滄桑，但他曾在訪談中說不後悔這一切，直言對現在生活很滿意，也很能自得其樂。

(中時電子報)