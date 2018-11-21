NBA》不承認是毒瘤 沃爾率領巫師逆襲鑿沉快艇

不承認自己是球隊毒瘤，沃爾砍進30分，幫助巫師逆轉擊敗快艇。(美聯社)

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中時電子報

巫師的內鬨消息已傳遍天下，被球員視為毒瘤的沃爾，今天發威攻下30分、4籃板、8助攻，率領球隊從落後24分的劣勢下，125比118逆轉鑿沉快艇，中止2連敗。

主場應戰的巫師，首節就被對手打出40比21的攻勢，第二節比數一度落後到24分差距，雖然隨後找回手感，但還是無力追回分數。

易籃後，巫師在沃爾與畢爾雙槍俠的領軍下逐漸收復失土，決勝節沃爾挺身而出，先是輕鬆上籃，緊接著飆進三分球，然後再送出兩次助攻，傑夫格林與馬基夫莫里斯連續在三分線外放冷箭，巫師終於逆轉戰局，終場前34.5秒，沃爾成功抄截，快攻上籃得分，巫師演出驚天逆轉秀，也讓原本以為能帶著勝利揚長離去的快艇大軍，最終只能灰頭土臉的敗走。

沃爾全場24投9中，雖然投籃命中率還有待提升，但下半場砍進20分，是巫師能後來居上的大功臣，畢爾貢獻27分、3籃板、7住，傑夫格林挹注20分、7籃板。

(中時電子報)

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