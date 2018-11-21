網友送禮卡關求婦人匯款 警戳破騙局

警方成功阻止詐騙保住婦人金錢。(警方提供)

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警方成功阻止詐騙保住婦人金錢。(警方提供)

桃園市大園區一名53歲的于姓婦人透過臉書認識一名男網友，該男子謊稱他在土耳其出差，要寄禮物給于婦卻卡在土耳其海關，要求于婦協助匯款美金980元到指定帳戶才能放行。于婦信以為真，20日前往郵局匯款，行員發覺不對勁報警協助，經警方說明後戳破這場騙局，順利保住于婦的辛苦錢。

大園分局大園派出所接獲郵局通報，稱一名婦人疑似遭到詐騙欲匯款到國外的帳戶，警員劉俊農、許育方立即到場瞭解。于姓婦人看見員警前來關心還不知道發生什麼事，向員警告知是朋友的包裹因安全問題卡在土耳其的海關，需要支付美金980元辦理「過境許可證」才能放行，員警一聽就知道這是詐騙手法，向于婦細心說明後，順利阻止她匯款。

于婦表示，該名男網友是在上個月透過臉書主動向她申請加入好友，2人相談甚歡，聊天的過程中男子還不斷稱讚她很漂亮，想要進一步交往，讓她信以為真、受騙上當。前幾天，男子謊稱在土耳其出差，說買了禮物要送她，還以為是一段新戀情的開始，沒想到卻是一場騙局，讓她不禁大嘆：「真心換絕情」。于婦也很感謝警方的熱心協助，才沒讓她造成金錢上的損失。

警方呼籲，「假交友真詐財」時有所聞，民眾若發現對方提及投資或有關金錢相關訊息，千萬不要輕信交付金錢，避免得不償失，若有疑問可撥打165反詐騙電話諮詢。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

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