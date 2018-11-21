台北》反東奧正名公投 丁守中：蔡英文別躲了！

2018年11月21日 12:31 中時 楊佳穎

針對紀政發起的「東奧正名」公投案，國民黨台北市長候選人丁守中昨再度表達反對立場，今也在臉書重申，民進黨和獨派團體想搞政治也好、炒選舉也好，別拿優秀運動員的生涯與國際舞台當墊背，「不要想打假球，不要拿公投案分裂運動選手，甚至霸凌運動選手，不要當縮頭烏龜，出來聽聽運動員的聲音吧！」

丁守中進一步說，尤其是總統蔡英文，一直不願表態、坐視炒作正名公投，在國際體壇前面玩弄這些小把戲，放任事態越來越嚴重，現在連奧運棒球國手、現任體發會委員趙士強都說這樣胡搞是自尋死路，「難道要逼我們被趕出國際奧會、選手拿著難民身分參賽，民進黨才肯罷休嗎？妳的擔當在哪裡？」

丁守中又說，這樣亂搞下去，只會害了運動員沒有國際揚名立萬的機會，也害台北沒有辦法再去舉辦國際大型賽事；對很多年輕選手來說，運動就是他們生活的全部，挑戰國際最高殿堂更是他們人生目標，難道為了政治，就要逼這些年輕好手自廢武功？

丁守中也指出，柯文哲身為台北市長，卻始終閃閃躲躲，對所有公投議題都迴避，對所有議題都不敢表態，「因為這就是算計，就是想兩面討好，政治人物對選民負責，就是要有自己的立場，清楚的原則。」他呼籲，蔡英文、柯文哲不應再迴避，要表態、更要清楚表態，別老在選手奪牌的時候才來沾光，有空多想想這麼多全心全意，只想著為國爭光的運動員吧！

(中時 )