台北》反東奧正名公投 丁守中：蔡英文別躲了！

友善列印
中時

針對紀政發起的「東奧正名」公投案，國民黨台北市長候選人丁守中昨再度表達反對立場，今也在臉書重申，民進黨和獨派團體想搞政治也好、炒選舉也好，別拿優秀運動員的生涯與國際舞台當墊背，「不要想打假球，不要拿公投案分裂運動選手，甚至霸凌運動選手，不要當縮頭烏龜，出來聽聽運動員的聲音吧！」

丁守中進一步說，尤其是總統蔡英文，一直不願表態、坐視炒作正名公投，在國際體壇前面玩弄這些小把戲，放任事態越來越嚴重，現在連奧運棒球國手、現任體發會委員趙士強都說這樣胡搞是自尋死路，「難道要逼我們被趕出國際奧會、選手拿著難民身分參賽，民進黨才肯罷休嗎？妳的擔當在哪裡？」

丁守中又說，這樣亂搞下去，只會害了運動員沒有國際揚名立萬的機會，也害台北沒有辦法再去舉辦國際大型賽事；對很多年輕選手來說，運動就是他們生活的全部，挑戰國際最高殿堂更是他們人生目標，難道為了政治，就要逼這些年輕好手自廢武功？

丁守中也指出，柯文哲身為台北市長，卻始終閃閃躲躲，對所有公投議題都迴避，對所有議題都不敢表態，「因為這就是算計，就是想兩面討好，政治人物對選民負責，就是要有自己的立場，清楚的原則。」他呼籲，蔡英文、柯文哲不應再迴避，要表態、更要清楚表態，別老在選手奪牌的時候才來沾光，有空多想想這麼多全心全意，只想著為國爭光的運動員吧！

(中時 )

高雄》高雄未來測字影片瘋傳 網… 雲林》第三勢力求突圍跨級結盟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。