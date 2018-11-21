雲林》第三勢力求突圍跨級結盟

2018年11月21日 12:32 中時 許素惠

雲林縣虎尾鎮長候選人陳威成推出優質政見，將引進國際經驗把虎尾打造為首座宜居的國際綠能城鎮，利用水利會濁幹線腹地營造水岸花園，將高鐵特定區與舊城區融合為台灣首座美麗的中央公園，獲同屬第三勢力的雲林縣長候選人王麗萍認同背書。

陳威成說，整合大崙腳運動公園、虎農等成騰灳虎尾中央公園，並沿著高鐵特定區和舊城區之間的嘉南大圳，種植萬棵樹木，與農博公園等結合為虎尾的綠肺水岸園區，讓鎮民有一口好空氣呼吸，區內除有親子散步花園，也有浪浪友愛小鎮容納流浪貓狗，並結合虎農打造生態校園，開發「智慧垃圾桶」解決虎尾垃圾山。

陳威成說，理想不是光用嘴巴講，由城市規畫師商毓芳引進日本「井澤」等國際城鎮開發成功經驗，已擘畫出藍圖，重現虎尾百年老鎮的下一個百年風華。

陳威成競選總幹事蔣耀賢說， 一個成功的執政者要具備格局、魄力、整合能力，虎尾的升級不能再停留過去的開發思維，舊城區的中央公園、水岸綠肺、高鐵特定區，只稍將土地和舊空間重新配置並調整規畫，就像老建築賦予新生命，可讓虎尾變成一座水利、綠能、生態的城市，大家拭目以待。

王麗萍非常讚賞陳威成對虎尾規畫的用心，她也力保將來一定合力為虎尾人實現這座宜居的國際綠能城鎮。

(中時 )