盡社會責任 大學生參與在地農作

2018年11月21日 12:09 中時 林志成

教育部今年啟動「大學社會責任實踐計畫」，引導大學校院重新定位，鼓勵大專校院在真實的問題中具體實踐，其中修平科技大學獲補助推動深耕型計畫「具LBS功能的農業創生系統」，半年內已帶領500人次學生參與在地農作，為地方注入新的能量。

修平科技大學針對台灣農業面臨著缺工、產銷不平衡及農業從業人口老化等問題，整合鄰近的5個大學（勤益科大、中興、中台科大、嶺東科大及僑光科大）人才，建置一個具有LＢS(Location Based Services，基於位置的服務)功能的農業創生系統，進行在地實踐。

這個創生系統包括：服務學習人力供給子系統、產銷消平台子系統與輔導農業在地就業創業子系統，建構農業創生系統，平衡滿足一定範圍內消費者需求的取貨點數量與農民生產產能，形成在地生產、在地取貨與在地消費，至終達成生產者獲利消費者健康的目標。

學校結合校內各學系，透過服務學習課程，根據農民所提人力需求與換工條件，經過系統媒合及篩選，將服務學習人力部分投注在農作體驗上，並藉由親自動手學種南瓜、青菜，進一步了解農業，在半年內共有六個學校20場次，接近500人次的學生進入場域實作。

修平科大目前與台中市外埔區的農民合作，參與平台銷售的農民都必須是進行友善農業耕作，且取得有機或是無毒的認證。由於學校與農民是夥伴關係，因此在設定取貨點，取得訂單後，農民即可按照各個取貨點的訂單項目，自己將蔬果送過去，等於是一種農友直銷的作法。

此外，修平科大規畫的「一米屋」產銷交易平臺已正式上線，鼓勵農民上平台交易，由學校或學生在全市各區設置取貨點，民眾上網訂購後，農民只需將農產送至取貨點即完成販售，在收益中農民可獲得65％利潤、取貨點獲得10％利潤，另5％收益則做為社區永續創生基金，幫助社區永續經營，其餘則做為平臺營運與金流成本，期能有效創造農業新生態。

(中時 )