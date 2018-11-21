盡社會責任 大學生參與在地農作

修平科大結合服務學習帶領學生進入場域農作體驗，透過食農教育了解有機及友善農業。（教育部提供）

友善列印
中時

教育部今年啟動「大學社會責任實踐計畫」，引導大學校院重新定位，鼓勵大專校院在真實的問題中具體實踐，其中修平科技大學獲補助推動深耕型計畫「具LBS功能的農業創生系統」，半年內已帶領500人次學生參與在地農作，為地方注入新的能量。

修平科技大學針對台灣農業面臨著缺工、產銷不平衡及農業從業人口老化等問題，整合鄰近的5個大學（勤益科大、中興、中台科大、嶺東科大及僑光科大）人才，建置一個具有LＢS(Location Based Services，基於位置的服務)功能的農業創生系統，進行在地實踐。

這個創生系統包括：服務學習人力供給子系統、產銷消平台子系統與輔導農業在地就業創業子系統，建構農業創生系統，平衡滿足一定範圍內消費者需求的取貨點數量與農民生產產能，形成在地生產、在地取貨與在地消費，至終達成生產者獲利消費者健康的目標。

學校結合校內各學系，透過服務學習課程，根據農民所提人力需求與換工條件，經過系統媒合及篩選，將服務學習人力部分投注在農作體驗上，並藉由親自動手學種南瓜、青菜，進一步了解農業，在半年內共有六個學校20場次，接近500人次的學生進入場域實作。

修平科大目前與台中市外埔區的農民合作，參與平台銷售的農民都必須是進行友善農業耕作，且取得有機或是無毒的認證。由於學校與農民是夥伴關係，因此在設定取貨點，取得訂單後，農民即可按照各個取貨點的訂單項目，自己將蔬果送過去，等於是一種農友直銷的作法。

此外，修平科大規畫的「一米屋」產銷交易平臺已正式上線，鼓勵農民上平台交易，由學校或學生在全市各區設置取貨點，民眾上網訂購後，農民只需將農產送至取貨點即完成販售，在收益中農民可獲得65％利潤、取貨點獲得10％利潤，另5％收益則做為社區永續創生基金，幫助社區永續經營，其餘則做為平臺營運與金流成本，期能有效創造農業新生態。

(中時 )

最低工資法草案卡關 勞長：預計… 喝1個月胖3公斤！醫師勸：這種水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。