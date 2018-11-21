美艦申請停泊香港 美中幕後外交過招

2018年11月21日 12:19 中時 楊家鑫

美國航母雷根號戰鬥群21日停泊香港，解放軍駐港部隊高層亦受邀乘機登艦參訪，美中緊張關係似有緩和跡象。對此，安全戰略專家張競21日受訪時指出，美艦能否順利訪港停泊整補，向來都是雙方外交鬥爭操作課題，甚至北京亦曾運用申請程序，向華盛頓表達其對美國對華外交使館組織架構有所異議，並迫使美國對此就範。此外，他還呼籲，美艦動向絕對與台灣地方選舉無關，以此政治炒作，不過是「別人吃麵，我們喊燒」。

中華戰略學會研究員張競21日受訪指出，美艦訪港停泊整補並讓官兵登岸休假，在香港回歸大陸前，早已行之有年，當時美國在港就設有館長為大使位階之總領事館，相關申請手續都是由駐港總領事館直接向港府接洽，從未先須通報倫敦獲其同意。

他表示，但在香港回歸後，美國國務院刻意將香港總領事館在組織體系上，保持直屬國務院，並未將其比照駐大陸各地之總領事館，轉而隸屬駐北京大使館由其管轄。

張競指出，北京對此十分不滿，因此就利用美艦申請泊港程序，迫使華盛頓須透過駐北京大使館直接申請，不容其置身事外，故意將香港事務切割出去，對香港主權歸屬作出惡意暗示，或是藉此表態另做文章。

張競強調，過去多年來，美艦申請停泊香港多所波折，外交觀察家都是著眼於華盛頓與北京雙方當時互動之大格局，但卻未注意到北京不容許華盛頓在程序上刻意操作的小細節。

張競提醒，北京外交部曾經刻意將美艦訪港申請批審結果，直接告知駐北京大使館海軍武官，但在同時卻壓住不讓駐港中聯辦回覆港府，就是要點醒美國，此等香港涉外事務是由北京做主，不能由美國駐港領事館與港府私相授受。

張競表示，北京與華盛頓在外交上相互過招，在諸多細節上都非常慎重，但是每當任何一方刻意做出小動作，存心去打擦邊球，占點小便宜吃個小豆腐，到最後都是損傷互信。美中關係雖起起伏伏，最後還是要回歸到正軌，關係才可能穩定發展。

最後張競呼籲，美艦各項動態絕對與台灣地方選舉毫無關係，從開始有人炒作將兩件事聯結，隨意進行政治解讀，只不過是自作多情，「別人吃麵，我們喊燒」，現在情勢如此發展，才是莫名其妙糊裡糊塗地洗個三溫暖。

(中時 )