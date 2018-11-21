斥資上億動保園區剛蓋好就漏水　朱梅雪要求市府專案改善

桃園市長候選人朱梅雪（右二）將陳情書交給動保處長陳英豪（左）。（葉臻攝）

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朱梅雪團隊在桃市府前抗議。（葉臻攝）
朱梅雪團隊在桃市府前抗議，要求市府專案改善。（葉臻攝）

桃園市政府斥資億元改建新屋區動物保護教育園區，11月啟用後卻被發現設施漏洞百出，桃園市長候選人朱梅雪21日上午帶領團隊在桃園市政府前抗議，要求桃園動物保護處針對3大項問題提出解決方案，同時要求專案檢討疏失。

桃園市政府斥資1億3000萬元改建新屋區動物保護教育園區，11月啟用後在上周被爆料有犬舍排水功能不彰、隔音不佳，且犬舍內門插拴設計錯誤、沒有安全裝置等問題府動物保護處坦承工程確有缺失及作業疏漏，桃園市長鄭文燦也在15日下午前往視察，並表示原廠商仍負有保固與修改的責任，在合約範圍內將請廠商保固改善後再行點交。

朱梅雪表示，他與團隊17日到園區實際調查並訪問現場作業人員，發現這座億萬建築打從設計開始就缺乏考量動物行為與第一線照顧者的安全，有些疏失甚至並非稍做修補就能改善，除了鄭文燦承諾改善的門閂方向、添加隔音棉之外，仍有3項重大缺失。

朱梅雪要求，市府應在短期內盡速放置犬隻跳台、棧板，緩解犬隻擠在同一空間與在積水區活動的不適，洩水坡度不足導致積水難排的問題，市府也應追加預算重新規畫施工，另外柵欄間也應該用水泥牆阻隔，避免不同柵欄犬隻互相干擾。

朱梅雪最後將寫有要求提出專案檢討疏失、公開設計圖、追加預算列出改善工程規畫的陳情書交給動保處長陳英豪，並要求更正園區可以收容1150隻貓狗的說法，「園區根本無法收容這麼多。」

陳英豪則表示，犬隻2天前才搬進新犬舍，犬隻跳台、棧板目前已全數擺上，若未來還有需要會再加購使用，洩水坡度不足造成的排水問題，已要求廠商用鋪料補平，並增設排水溝加強排水功能，預計在月底前完成，柵欄間水泥牆則會再評估必要性。

(中時 )

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