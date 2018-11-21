四大報登公投意見書 中選會多花931萬

2018年11月21日 12:30 中時 鄭舲

中選會昨公告撤銷11月2日重行公告的7公投案政府機關修正意見書，並在網路及中時等四大報刊登10月24日的原意見書。中選會副主委陳朝建今在立法院財政委員會答詢時指出，刊登報紙約花費931萬，以第二預備金支應。

國民黨立委曾銘宗今在立法院財政委員會質詢陳朝建，依公投法第十條規定，行政機關必須在收到函文後三十日內提出意見書，逾期視為放棄。中選會是在何時函請行政院提出意見？行政院何時回覆？

陳朝建表示，都在法定期限內，中選會沒有違反公投法。但曾銘宗要求中選會提出明確時間，甚至暫停質詢時間近十五分鐘，要中選會現場給予答覆。陳朝建隨後回應，本次公投案第七案到第十六案，中選會在7月20日、7月20日、6月19日、5月4日、5月4日、5月2日、4月3日、7月24日、7月23日、6月21日發函，行政院分別於8月13日、8月17日、7月20日、5月31日、6月1日、5月31日、5月1日、8月23日、8月17日、7月19日回函。

曾銘宗追問，中選會11月2日公告的意見書，行政院何時給予？陳朝建回應，10月24日的公告就是政院前述時間給的回函，10月29日給的是修正意見。曾銘宗指出，10月29日給意見，早就超過一個月，所以中選會明顯違反公投法第十條、第十七條。陳朝建一再強調作為符合公投法，讓曾銘宗痛罵中選會「混蛋」，「明顯違法了還符合規定？」

曾銘宗表示，中選會主委陳英鈐、副主委陳朝建有三個違法事件：第一，中選會違反公投法第十條及十七條，要求主委、副主委應負起政治責任下台；第二，違反公投法部分有刑事責任要追究，黨團也已到北檢提告；第三，中選會違法重行公告，要登報補正，曾銘宗問陳朝建，刊登報紙花多少錢？

陳朝建表示，約莫931萬，以第二預備金支應。曾銘宗要求審計部依照審計法規定，將刊登公告等相關費用，由中選會首長負擔。審計長林慶隆表示，經費報銷後，核銷會看用什麼科目列支，在審核時依照審計法，違反預算有關法令規定要剔除。

國民黨立委賴士葆質疑，根據主計總處統計，全國家戶800多萬戶，訂報的人只有一成，接受到正確資訊的人這麼少，會不會影響公投效力？國民黨立委費鴻泰也說，中選會選擇發行量前四大的報紙才刊登，但在花蓮、在高雄鄉下地區最多人看的報紙，都不是四大報，憑什麼認定？

曾銘宗最後也在委員會提案，要求中選會首長負擔刊登費用，委員會最後修正通過提案，鑑於中選會違法重行公告公投案第9案至第15案，經高等行政法院裁定違法，中選會11月21日刊登公告予以補正，要求審議部依審計法規定，查核刊登公告等相關費用之適法性，並查明中選會首長等相關人員責任。

(中時 )