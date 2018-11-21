美學者為台海安全提建言 促美支持台灣

2018年11月21日 12:25 中時 藍孝威

美陸兩國正因貿易摩擦、南海及台灣議題處於數十年來關係的最低點，在兩大強權的競爭及台海兩岸僵局中，許多人擔憂情勢因誤判或失控導致衝突和危機。美國學者建議，美國應該持續敦促北京採取彈性做法恢復兩岸對話；在美國的一中政策下進一步展現支持台灣的立場。

美國之音VOA報導，美國外交政策全國委員會亞太安全論壇項目邀集美中學者，對兩國如何彌合重大分歧提出建言，包括台灣議題及兩岸關係在內，美陸兩國學者在上周發佈的報告中為華盛頓、北京和台北提出建議，希望各方通過建設性作為管控分歧，避免危機。

在這份名為「美中關係：可管控分歧或重要危機」的報告中，兩岸關係和台灣議題的章節，分別由美國約翰霍普金斯大學中國項目訪問學者卜道維(David Brown)及廈門大學台灣研究院主任李鵬撰寫。

曾任美國國務院主管台灣事務官員的卜道維對美中台三方都提出建議。

一、北京應避免加劇台海緊張局勢、削弱東亞地區穩定的作為；採取彈性做法與台灣接觸；停止奪取台灣邦交國、減低在國際社會孤立台灣的做法、釋放台灣民主活動人士李明哲。

二、台北的蔡英文總統應持續目前避免挑釁的作法；謹慎處理可能被認為是「去中國化」的議題；促進台灣社會更嚴肅看待解放軍威脅，提升自我防禦能力。

三、美國應該持續敦促北京採取彈性做法恢復兩岸對話；在美國的一中政策下進一步展現支持台灣的立場、尋求理念相近國家支持台灣國際參與；強化美國對台灣軍事支持，包括常態化軍售，考慮與台灣聯合軍演；與台灣建立雙邊機制談判自貿協議類的協議。

大陸學者李鵬認為，因為大陸、台灣和美國都希望台海和平穩定，「不希望再看到新的台海危機」發生，因此他對三方也提出建議。

一、大陸應繼續保持戰略信心實現和平統一；考慮以適當方式與民進黨較務實與溫和成員接觸、適度允許與綠營中的非政府智庫合作；引導民意對台灣議題做理性思考，因為事涉民族情感，與台灣相關事件容易導致非理性聲音出現，無益於兩岸融合。

二、台灣當局應處理影響兩岸互信的「台獨」立場及「台獨」黨綱；約束「激進台獨」勢力、停止旨在「去中國化」的「漸進式台獨」活動；在與美國發展關係時保持自我克制。

三、美國不要利用台灣議題作為美陸貿易戰的籌碼；在美台軍事合作上保持高度克制，美台安全合作領域對中國政府和人民極度敏感；發揮建設性作用促使民進黨改變「台獨」立場並凍結「台獨」黨綱。

(中時 )